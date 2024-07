NATO-csúcs: Európa retteg az elszigetelődéstől

Először a bevezetőben említett kérdés ukrán vetületéről. Carl Bildt nem kertel és nem válogatja meg kifejezéseit. Amelyek miatt a Magyarországnál csaknem hússzorosan nagyobb területű Mongólia akár meg is sértődhet. A putyini Oroszország által alkalmazott középkori „mongol fojtófogást felválthatja a XXI. századi kínai” – így a svéd politikus. Ettől rettegnek igazán Hegyeshalomtól nyugatra. Pedig Oroszországgal, a másfél milliós oroszországi haderővel csak Kelet-Közép-Európában a nyugati védszövetség tagjai félmilliós NATO-erőt tudnak szembeállítani. Ez a lokális erőegyensúly (a klasszikus hadászat szerint a támadónak legalább háromszoros létszámfölényben kell lennie a védővel szemben) önmagában megállíthatja, elgondolkodtathatja Moszkvát. Amely egyébként tagadja, hogy Ukrajna bekebelezése után a NATO keleti szárnya ellen fordulna.

Nincs jó megoldás

Európa retteg. Önmagától is, de legfőképpen a „nagyok”, Amerika, Kína árnyékában az egyedülléttől. Ahogy az amerikaiak mondják, a magány gondjától, a „monkey on my back”-től, a hátán csimpaszkodó problémamajomtól. Mint a svéd szerző megjegyzi, a NATO, a nyugati szövetségi rendszer(ek) elmúlt háromnegyed évszázados történetében sohasem tapasztalt mértékű, katonailag-biztonságpolitikailag egyoldalú függés alakult ki (Nyugat) Európa és az Egyesült Államok között. Továbbá a probléma megoldására nincs olyan megoldás, amellyel mindkét fél jól jár. A kérdésben rejlő hatalmas veszélyre utal a cikk: akárhogyan is alakul az USA-ban az idei novemberi elnökválasztás, bármelyik oldal is győz – Európa és Amerika kapcsolata óhatatlanul fellazul.

Az USA figyelmét a globális folyamatok leginkább meghatározó eleme,

Kína felemelkedése, az ázsiai–csendes óceáni térség biztonságpolitikai színezetének változása köti le.

Peking ezerrel fegyverkezik, fejleszti hadiiparát.

Emiatt a globális gazdasági súlyából lassan vesztő, katonailag sem brillírozó Európa kicsúszik az amerikai külpolitika fókuszából.

Hogy ennek milyen stratégiai következményei lehetnek, annak fontosságára kontinensünk csak most kezd rádöbbenni.