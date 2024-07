Orbán Viktor megérkezett Moszkvába

Orbán Viktor: mandátum nélkül is a békéről kell beszélnünk Világossá akarom tenni, nem mondjuk kétszer: nem tűrjük el, hogy Magyarország többet fizessen, mint a szomszédos országok átlagárai – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint a miniszterelnök ne fenyegetőzzön, de vannak kivételek, ilyen a mostani helyzet, az olajszektor képviselői ugyanis továbbra sem tartják a korábbi megállapodásukat. Orbán Viktor beszélt a Zelenszkij ukrán elnökkel való tárgyalásáról is, elismerte, nem volt mandátuma, hogy az unió nevében tárgyaljon, emiatt csak tájékozódni ment Kijevbe, hogy felmérje, mi az a határ, ameddig kész elmenni Ukrajna. A moszkvai útjáról nem tett említést, de sejtelmesen azt mondta, a következő lépésről akkor tud beszámolni, ha már az megtörtént. Jövő hétfőn alakulhat meg a Patrióták frakciója az EP-en, ahol több eddig nem ismert párt is bejelentheti a belépését a képviselőcsoportba.