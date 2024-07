Az orosz sajtóban közzétették, hogyan fogadta Vlagyimir Putyin elnök Orbán Viktort és a magyar delegációt.

Orbán Viktor Moszkvában: Putyin elmondta, miért érkezett hozzá a magyar miniszterelnök – videón a találkozó / Fotó: VG

Ezen az látszik, hogy a magyar miniszterelnököt Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkísérte. Az orosz elnök mellett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is ott ül. Putyin először is üdvözölte a magyar delegációt és arról beszélt, hogy Magyarország ezúttal nem pusztán partnerországként van jelen, hanem mint az EU soros elnöke.

Reméli, hogy lesz lehetőség megvitatni a kétoldalú kapcsolatokat ebben a nagyon nem egyszerű helyzetben is. És természetesen beszélni fognak az ukrán válságról is. Tisztában van vele, hogy Orbán Viktor július 2-án Kijevben járt és most eljött Moszkvába, hogy kiértékeljék a háború minden árnyalatát.

„Rendelkezésére állok, ismert ön előtt a felszólalásom a javaslatainkról. Készen állok megvitatni önnel a részleteket. Arra számítok, hogy ön megosztja velem a saját álláspontját és az EU-s álláspontot” – fogalmazott Putyin. Ezt követően kitért a magyar–orosz gazdasági relációra. Sajnálatosnak nevezte, hogy a két ország között 35 százalékkal csökkent az áruforgalom. De van miről beszélni és van min dolgozni, mert vannak közös projektek, amiket meg is fognak valósítani.

Orbán Viktor köszönetet mondott, hogy az orosz elnök fogadta. Kiemelte, hogy 2009 óta ez a tizennegyedik kétoldalú találkozójuk, de ez a mostani különlegesebb, mint a megelőzők. Utoljára 2022 februárjában járt itt, még a háború előtt. Külön megköszönte, hogy ilyen nehéz körülmények között is lehetőség van a találkozóra. Megállapította, hogy

lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két háborúban álló országgal tudnak beszélni.

„Lassan Magyarország az egyetlen ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni. Ezt szeretném felhasználni arra, hogy fontos kérdésekkel tudjak Önnel szót váltani és néhány kérdésben, amely fontos Európának, szeretném megismerni az ön álláspontját” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.