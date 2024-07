Magyar idő szerint délután fél négykor hivatalosan is bejelentették, hogy véget ért az orosz elnök és a magyar miniszterelnök moszkvai tárgyalása.

Orbán Viktor Moszkvában: szokatlanul hosszan tárgyalt egymással a magyar miniszterelnök és Putyin – véget ért a csúcstalálkozó / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien

Erről Vlagyimir Putyin sajtótitkára, Dmitrij Peszkov tájékoztatta a helyszínen, a Kremlben az újságírókat. „Véget ért a tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között” – fogalmazott. Egyúttal azt is elárulta, hogy

Putyin és Orbán találkozója összesen körülbelül három óráig tartott.

Ahogy azt korábban megírtuk, Peszkov azt is ismertette, hogy a moszkvai látogatást Orbán kezdeményezte. Az orosz elnök szó szerint tegnapelőtt, szerdán kapta meg az erre vonatkozó javaslatot a magyar miniszterelnöktől. A rövid határidő ellenére a program megvalósult, és az orosz elnök láthatóan komolyan vette.

Jurij Usakov, Putyin asszisztense kihangsúlyozta, hogy az elnök és Orbán Viktor őszintén beszélgetett Moszkvában az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos kérdésekről. Az orosz sajtó Putyint magát is idézi – Orbán és az orosz elnök sajtótájékoztatón számolnak be az eredményekről –, aki személyesen is kommentálta a tárgyalás alakulását.

Miről beszélt egymással Putyin és Orbán Moszkvában?

„A magyar miniszterelnökkel az ukrajnai konfliktus megoldási lehetőségeiről beszéltünk.”

Meglehetősen közvetlen és alapos eszmecsere zajlott az aktuális nemzetközi kérdésekről, köztük az ukrán konfliktusról, és szó esett a megoldás lehetséges módjairól is

– jegyezte meg. Jelezte, hogy Orbán beszélt neki a keddi kijevi találkozójáról, hogy milyen javaslatot tett Zelenszkijnek. „Nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, de a másik fél részéről nincs akarat. Ukrajna szponzorai folytatják az ország kihasználását.”

Putyin szerint Kijev nem fogadja el a fegyverszünet gondolatát, mivel ebben az esetben megszűnik az ürügy a hadiállapot kiterjesztésére Ukrajnában, és elnökválasztást kell tartani. Szerinte a mostani kormánynak nulla esélye van arra, hogy újra nyerjen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moszkva a konfliktus teljes befejezése mellett áll az Orosz Föderáció által hangoztatott feltételek mellett. Utalt arra a békecsomagra, amelyet néhány nappal korábban ismertetett az orosz külügyi fórumon: az ukrán csapatokat ki kell vonni az elfoglalt orosz területekről, ez a fő feltétel.