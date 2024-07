Orbán Viktor továbbra is a békéért küzd, új Duna-híd épül, KRESZ-módosítás lépett életbe – heti összefoglaló

Miután Orbán Viktor kedden Kijevben a béke érdekében tűzszünetet sürgetett, a finn elnök is közölte, szerinte hogyan kellene véget vetni a háborúnak. Magyarország hétfőn átvette az EU soros elnökségét, és Orbán Viktor miniszterelnök első külföldi útja kedden Kijevbe vezetett, ahol tűzszünetet sürgetett, hogy mielőbb elérhető legyen az orosz–ukrán háború vége. Mindjárt ezután Alexander Stubb finn elnök is közölte, szerinte hogy érhet véget a háború, és a Bloombergnek adott interjúja megerősíti: Európa vezető politikusai homlokegyenest eltérő elképzelésekkel rendelkeznek továbbra is erről a kontinens számára meghatározó kérdésről. Oroszország annyira függ Kínától, hogy egyetlen telefonhívás Hszi Csin-ping elnöktől megoldaná ezt a válságot – jelentette ki Stubb a Bloombergnek. Hozzátette: ha Hszi azt mondaná, hogy ideje elkezdeni a béketárgyalásokat, akkor Oroszország kénytelen lenne ezt megtenni, mivel nem lenne más választása. Amíg ez nem történik meg, a finn elnök a jövőt a háború folytatásában látja.

Orbán Viktor Kijevben tűzszünetet sürgetett, ám a finn miniszterelnök teljesen másképp látja a helyzetet / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Stubb sürgette, hogy Európa erősítse meg az Ukrajnának nyújtott támogatását, miközben saját védelmi képességeit is fejlesztenie kell. A politikus szerint Ukrajnának pénzügyi segítségre és politikai támogatásra egyaránt szüksége van, amihez hozzátartozik az EU- és a NATO-csatlakozás felé vezető út megszilárdítása.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Európának át kell állnia a háborús gazdaságra.

Tömegével lépnek vissza a francia képviselőjelöltek, hogy megelőzzék a Le Pen-féle földindulást

Az előrehozott francia nemzetgyűlési választások vasárnap tartott első fordulójában a Nemzeti Tömörülés minden pártnál több szavazatot söpört be. Azért, hogy megakadályozzák a jobboldali párt előretörését, összefogott ellene a baloldal és a liberális centristák. Eddig már több száz jelöltjük lépett vissza, hogy ezzel erősítsék a versenyben maradt jelölteket a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) jelöltjei ellen – értesült a Le Figaro és a Le Monde.

A visszalépések megtörténte ugyanakkor egyáltalán nem garancia arra, hogy a szavazók támogatni is fogják a radikálisok jelöltjeivel szemben állva maradt politikusokat. Mathieu Gallard, az Ipsos közvélemény-kutatója szerint nagyon valószínű, hogy a Nemzeti Tömörülés kapja a legtöbb mandátumot, ám az már egyáltalán nem valószínű, hogy abszolút többséget szerez.