Ahogy arról a Világgazdaság is több cikket írt, Orbán Viktor kedden Kijevbe utazott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon.

Orbán–Zelenszkij csúcstalálkozó Kijevben: megszólaltak az oroszok – ezt gondolják a magyar miniszterelnök látogatásáról / Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a kijevi látogatás a béke irányába tett első lépés, amely már a magyar uniós elnökség keretében történt. Orbán Viktor kijevi látogatása azért is nagy horderejű, mert a háború kitörése óta most először látogatott Ukrajnába.

A vizit éppen ezért a nemzetközi közvélemény figyelmét is felkeltette. Sőt, az orosz állam is megszólalt az ügyben. A Kreml álláspontját Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov ismertette. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy magyar miniszterelnök most az Európai Unió (EU) érdekeit képviseli Kijevben, miután Magyarország tölti be július 1-től az EU Tanácsának soros elnökségét.

Egyértelmű, hogy Magyarországnak el kell látnia feladatait. Ezért ebben az esetben ez fog érvényesülni, figyelembe véve a brüsszeli érdekeket" – mondta Peszkov. Egyúttal kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem állt kapcsolatban Orbánnal a látogatás kapcsán.

Azzal folytatta, hogy a Kreml nem vár semmi konkrétumot a Zelenszkij–Orbán tárgyalástól és nem tartja szükségesnek, hogy külön kommentálja a helyzetet. Azt viszont Peszkov hangsúlyozta, hogy Orbánt olyan politikusként ismerik, aki tudja, hogyan kell határozottan védelmezni hazája érdekeit. De ebben az esetben fontosabb lesz figyelembe venni az Európai Unió álláspontjából adódó követelményeket.