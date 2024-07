Pár napon belül döntenek Vitézy Dávid panaszáról: hétfőn eldől a főpolgármester-választás sorsa

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtott be Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt a június 9-i választási eredmény miatt. Miután kiderült, hogy a Kúria nem adott helyt Karácsony Gergely és Vitézy Dávid fellebbezésének, és így a jelenlegi főpolgármester kezdheti meg októbertől a következő ötéves ciklusát,

Vitézy Dávid úgy reagált, hogy alkotmányjogi panasszal fog élni.

Napokon belül dönt az Alkotmánybíróság Vitézy Dávid választási panaszáról / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A Telex megkeresésére az Alkotmánybíróság közölte, hogy már jövő hétfőn döntés születhet Vitézy Dávid panaszával kapcsolatban. Az ügy szerepel az Alkotmánybíróság I. öttagú tanácsának július 5-i, pénteki ülésén,

döntés pedig legkésőbb július 8-ig születhet majd meg.

Vitézy korábban úgy nyilatkozott: továbbra is fennáll, hogy ha Karácsony Gergely szerint egész Budapesten új főpolgármester-választás kell, akkor ezt a helyzetet a lemondásával bármikor előállíthatja. Mindenesetre arról is beszámoltunk, hogy Vitézy átvette a megbízólevelét a Fővárosi Választási Bizottság elnökétől. A volt főpolgármester-jelölt azt is kiemelte, hogy a főpolgármester-választással kapcsolatos minden választási eljárási jogorvoslatot követően legitim főpolgármesternek fogja tekinteni Karácsony Gergelyt. Azt azonban megjegyezte, hogy ha komolyan vesszük Karácsony Gergely korábbi szavait, akkor „ő saját magát nem tekinti annak”.