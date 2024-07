Peter Pellegrinit fogadta Sulyok Tamás

Mint mondta, mélyen elítélendő, amikor a békével szemben agresszorok lépnek fel katonai erővel, másutt terrorcselekményekkel, vagy éppen személyek ellen elkövetett merényletekkel.

"Mindig együtt érzek a békétlenség elszenvedőivel és egyben kifejezem reményemet, hogy ezen cselekmények száma és minősége is minél hamarabb csökken, megszűnik" – tette hozzá Sulyok Tamás, aki elmondta azt is, hogy beszéltek a nemzeti kisebbségek helyzetéről is, és egyetértettek abban, hogy az együttélés támogatása mindkét fél érdeke, amelyhez a magyar köztársasági elnök reményei szerint muníciót ad a szlovák elnök leendő szlovákiai magyar tanácsadója is.

Sulyok Tamás arra is kitért, hogy Magyarország minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy jelentős támogatást biztosítson a magyarországi szlovák közösség számára, miközben a magyarokról való gondoskodás szerte a világon prioritás számunkra. Szólt arról is, hogy Szlovákiában a kassai Rovás Polgári Társulás tevékenységének zavartalan ellátásában vagyunk érdekeltek, mint ahogyan abban is, hogy a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztése megtörténjen.