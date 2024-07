Rendkívüli: A francia választás után Le Penék is csatlakozhatnak Orbán szövetségéhez

Az Identitás és Demokrácia (ID) Európai Parlameti pártszövetség tagjai a francia választások második fordulója után gyűlhetnek össze, hogy megvitassák az ID jövőjét és azt, hogy csatlakoznak-e az Orbán Viktor és szövetségesei által múlt héten megalapított Patrióták Európáért szövetséghez.

Lehet, hogy hamarosan Marine Le Pen és Orbán Viktor pártja is a Patrióták Európáért szövetség tagja lesz (Fotó: AFP)

A Bloomberg egy, a megbeszélésekben közvetlenül is érintett forrása szerint több párt már most is azon gondolkodik, hogy az újonnan megalapított pártszövetséghez csatlakozzon, míg a francia nemzetgyűlési választások első fordulóját megnyerő Nemzeti Tömörülés (RN) élén álló

Marine Le Pen kedden egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy pártja a választás után veszi sorra lehetőségeit.

Akár fel is oszlathatják az ID-t

Az ID feloszlatása részben azt a célt is szolgálja, hogy a szövetség tagjai még távolabb kerüljenek az Alternatíva Németországnak (AfD) pártjától, mely a csoport fontos tagja volt, ám melyet később kizártak a szövetségből, mert annak politikusai a náci háborús bűnöket mentegették.

A frakcióalapításhoz a Patrióták Európáért szövetségnek hét különböző uniós tagállamból kell képviselőket felvonultatni, ám többek között az olasz Matteo Salvini és Le Pen pártja is érdeklődik a csatlakozás iránt. A szövetségnek pedig a portugál Chega csatlakozása után már négy unió tagállamból vannak tagjai, Magyarország mellett Ausztriából és Csehországból is.

Salvini azután támogatta nyilvánosan Orbán Viktort, hogy koalíciós partnere, ám az Európai Parlamentben másik frakcióba tartozó Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nagyobb szerepet szeretne magának kiharcolni Brüsszelben.

Ugyanakkor az, hogy az ID több tagja csatlakozik-e az Orbán Viktor által megalapított szövetésghez, a francia választások eredményétől is függ. Orbán és Salvii is arról beszélt, hogy a csoport a harmadik legnagyobb frakció lesz az EP-ben.