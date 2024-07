Rétvári: Jól indult az EgészségAblak időpontfoglalási rendszere

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról számolt be, hogy a július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, az indulás óta pedig napi félezer időpontot foglaltak a betegek a járóbeteg-szakrendelőkben.

Rétvári Bence: már több mint 80 egészségügyi intézményt lehet elérni az EgészségAblakon keresztül / Fotó: Balogh Zoltán

Az EgészségAblak elnevezésű mobilalkalmazásnak több funkciója van, és régebb óta működik, július elején bővítették az járóbeteg-szakrendelésekhez hozzáférést biztosító időpontfoglalási funkcióval. Az államtitkár az M1-nek adott interjújában közölte, hogy a mobilalkalmazással az emberek könnyen, gyorsan és egyszerűen bejuthatnak a szakrendelőkbe, előre tervezhetik saját ellátásukat, így valóban akkor történhet meg a kivizsgálásuk, amikor ez számukra a legmegfelelőbb. Rétvári kiemelte, hogy: az okostelefonokra letölthető alkalmazás bármikor használható, így a betegek nincsenek rákényszerülve, hogy bizonyos idősávokban személyesen vagy telefonon kérjenek időpontot az egyes vizsgálatokra. A rendszer további előnye, hogy a beteg válogathat az intézmények között, azt választhatja, amelyik neki időben és távolságban éppen a legmegfelelőbb.

Az EgészségAblak egyszerűbbé teszi az orvosok életét

Az orvosoknak is egyszerűbb lett az életük, ugyanis ők is mentesülnek az időpont-egyeztetések adminisztratív terhétől, több idejük jut a gyógyító munkára, ráadásul az alkalmazással a kapacitásokat is ki lehet egyenlíteni. Az államtitkár az eddigi tapasztalatokat illetően kitért rá: mintegy ötszáz időpontot foglalnak naponta átlagosan, de ennek a többszöröse, tehát több százezer időpont van szabadon ebben az alkalmazásban.

Az első időszakban a legtöbben bőrgyógyászatra, szemészetre, fül-orr-gégészetre foglaltak időpontot, míg a legtöbb szabad időpont a tüdőgyógyászatokon, illetve a nőgyógyászatokon áll rendelkezésre, miközben utóbbi szolgáltatásért nagyon sokan fizetnek magánrendeléseken. Az alkalmazás használói nemcsak maguknak tudnak időpontot foglalni, hanem kiskorú gyereküknek, felhatalmazás esetén pedig az idős felmenőjüknek is.