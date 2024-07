Szili Katalin: napirenden kell tartani a kisebbségek kérdését

A magyar uniós elnökség alatt is napirenden kell tartani az őshonos európai kisebbségek kérdését, az Andreanum pedig egy olyan jó példa, melyet a mostani politikai közegben is meg kell ismerjen mindenki – mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerdán az erdélyi Tusnádfürdőn.

Szili Katalin szerint a 800 éves Andreanum jó példa a kisebbségvédelemben / Fotó: Veres Nándor/MTI

Szili Katalin a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott 800 éves az Andreanum című panelbeszélgetésen aláhúzta: az EP-képviselők ismereteit is bővíteni kell erről a tradícióról, hogy tudják, miként segíthetik elő az európai stabilitás megtartását.

Nemzetpolitika, 800 év távlatából

A Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, Pomozi Péter által moderált panelbeszélgetés résztvevői arra keresték a választ, miért fontos ma az Andreanumról beszélni, mit jelent a nemzetpolitika, az erdélyi magyar-szász, az erdélyi magyar-román kapcsolatok szempontjából. Az Andreanum 800 – Az európai önrendelkezés kezdetei a Magyar Királyságban című kiadványt is bemutatták, amelyben szerzőként a panelbeszélgetés részvevői is közreműködtek. A magyar-német nyelvű kötetnek angol, francia és román nyelvű kiadása is lesz.

Szili Katalin emlékeztetett:

1224-ben II. András király az Andreanumban megadta az erdélyi szászoknak az önrendelkezés jogát, ami évszázadokig biztosította a szász közösség fennmaradását és fejlődését.

Az idén 800 éves kiváltságlevél bizonyítja, hogy a magyar állam számára a történelem folyamán fontos volt a nemzeti kisebbségekkel való kiegyensúlyozott együttélés, és felismerte, hogy önrendelkezést kell biztosítani számukra.

Az Európai Unióba való belépéskor megvizsgálták, hogy a csatlakozó állam miként viszonyul a területén élő kisebbségekhez, de nem történt utánkövetés, és mára háttérbe szorult a kérdés. Emiatt fontos felmutatni az európai intézményeknek, civil szervezeteknek a jó példát, hiszen miközben az unió nagy teret szentel a migráció kérdésének, az őshonos kisebbségek ügyével nem foglalkozik – mondta Szili Katalin. A miniszterelnöki megbízott aláhúzta: el kell ismerni, hogy az őshonos kisebbségek ügye nem a tagállamok belügye, hanem európai ügy, a tagállamoknak nemzetalkotó tényezőként kellene elfogadni őket.