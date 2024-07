Trumpot a merénylet után hivatalosan is elnökjelölté választották

A szombati merénylet után Donald Trump nem húzódott vissza a nyilvánosság elől, hanem hétfőn már utazott is Milwaukee-ba a republikánus kongresszusra. Itt a párt hivatalosan is megválasztotta elnökjelöltjének volt elnököt. Trump ki is nevezte alelnökjelöltjét, az ohiói szenátor James David (J.D.) Vancet.