Tusványos: tiltakozni kell az erőszak növekedése ellen

Tiltakozni kell az erőszak és az agresszivitás eszkalációja ellen – mondta Németh Zsolt szerdán Tusnádfürdőn, a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor közéleti programjainak megnyitóján. A magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke úgy fogalmazott: dráma, hogy előre megfontolt ideológiai és politikai szándékkal rálőhettek az amerikai elnökjelöltre, Donald Trumpra, és néhány héttel korábban ugyanúgy rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre.

Tusványos fő témája: tiltakozni kell az erőszak növekedése ellen / Fotó: Veres Nándor

Az erőszak és az agresszivitás eszkalációja megköveteli, hogy demonstráljanak, tiltakozzanak ez ellen. Ez elfogadhatatlan és szembe megy mindazzal, amiért 33 éve elindították Tusványost – rögzítette a fideszes politikus. Kitért arra is, hogy tiltakozni kell a konfrontáció, az eljárási szabályok lábbal tiprása ellen, ki kell állni a kooperáció, az együttműködés, a dialógus mellett.

Mi egy ilyen országot és egy ilyen Európát szeretnénk építeni, ahol a különféle gondolkodásmódok, szempontok, politikai megközelítések megférnek egymás mellett

– fogalmazott Németh Zsolt, aláhúzva, kritikai gondolkodás nélkül nem lehet normális politikát, normális demokráciát építeni. Arról is beszélt, hogy a szomszédunkban zajló háború mellett a Közel-Keleten is háború zajlik: szerinte proaktív politikával elébe kell menni, és mindent meg kell tenni, hogy ezeknek véget vessenek. Elmondta, a nemzetközi jog mentén kívánnak ennek érdekében fellépni. Hangsúlyozta azt is, készülni kell a háború utáni helyzetre, új helyzet van és teljesen új helyzet lesz a háborút követően.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a megnyitón elmondta:

a magyar kormány tevékenységének középpontjában az elmúlt 14 évben a nemzetpolitika állt.

Minden intézkedést az egységes nemzetpolitikai szemlélet alapján hoztak meg – mondta, és reményét fejezte ki, hogy ez az uniós soros elnökség most zajló féléve alatt is így lesz. Kitért arra is, hogy nagyon sok nemzetpolitikai intézkedés alapgondolata született Tusványoson az elmúlt években. Példaként említette a Határtalanul programot, az oktatási-nevelési támogatást, a magyar állampolgárságot.