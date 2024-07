Új utakat találnak Európába a kokaincsempészek

Jelentősen visszaesett az idén az Európa legnagyobb importáló országaiban, Hollandiában és Belgiumban lefoglalt kokain mennyisége. Ez a fokozott rendőri intézkedéseknek köszönhető, a kábítószer azonban továbbra is érkezik a kontinensre – csak nem a megszokott kikötőkön keresztül szállítják a kokaincsempészek.

Hivatalos adatok szerint az Európai Unió két legnagyobb teherkikötőjében, a rotterdamiban és az antwerpeniben az év első felében alig több mint fele annyi kokaint foglaltak le, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ez a belga vámosok esetében a tavalyi 43 tonna helyett 22 tonnát, a hollandoknál pedig 28 helyett 16 tonnát jelent.

Mindkét ország hatóságai komoly erőfeszítéseket tettek a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, több a rendőr, fejlettebb eszközökkel keresik a drogot és együttműködnek a latin-amerikai országokkal, ahonnan az áru érkezik.

Nem tűnt el a kokain, csak máshová érkezik

A sikerüket azonban más európai országok szenvedik meg.

Fokozódó nyomás hárul a spanyol kollégákra, mert a bűnözők már nem tartják elég vonzó célpontnak Antwerpent és Rotterdamot. Most egyre inkább Spanyolországot célozzák

– mondta a Politicónak Kristian Vanderwaeren, a belga vámhivatal vezetője.

Bob Van den Berghe, az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (U.N. Office on Drugs and Crime – UNODC) keretében működő konténer-ellenőrző program regionális koordinátora szerint pedig egyre több kokaint foglalnak le a skandináv országokban is, például Svédországban, Dániában.

A kokaincsempészek elkerülik a jól ellenőrzött kikötőket / Fotó: AFP

Pontosan az történik tehát, amit a szakértők előre megjósoltak: a bűnszervezetek nem erőlködnek, nem nyelik le a veszteséget, hanem áttelepülnek olyan kikötőkbe, ahol kisebb ellenállásba ütköznek.

Terjed az erőszak is a kokaincsempészek között

Csak 2022-ben és csak Antwerpenben 81 kábítószerrel kapcsolatos lövöldözés és robbanás történt, amikor kitört a bandaháború, és a bűnözők a vámhivatal épületéből is megpróbálták visszaszerezni a lefoglalt drogot.

A csempészekkel együtt azonban a kábítószerrel kapcsolatos erőszak is egyre inkább kiterjed a kontinens más részeire, ezért is sürgető, hogy az arra adott válasz is összeurópai legyen.