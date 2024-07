Újraválasztották Ursula von der Leyent

Börtönből az Európai Parlamentbe, nem egyedi eset Az Európai Parlamentnek több, a börtönből kiengedett politikus is tagja lett, de ez nem számít egyedinek. Már az előző ciklusban is a képviselők közel egynegyede követett el bűncselekményt vagy szabálysértést. Az esetek különböző súlyosságúak: a lopott mobiltelefon eladásától kezdve az európai közpénzek elsikkasztásán át egészen a gyilkosságra való felbujtásig, de előfordult szexuális zaklatás is.