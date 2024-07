Videót osztott meg a katasztrófavédelem a budapesti halálos tömegbalesetről

Július 3-án a késő esti órákban három autó ütközött össze az Árpád hídon. A balesetben három ember meghalt, többek életéért még küzdenek. A katasztrófavédelem megosztott egy videót a helyszínélésről és a mentésről.

Három ember meghalt az Árpád hídon történt halálos tömegbalesetben / Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A műszaki mentést hat tűzoltóautóval húsz tűzoltó végezte, amelynek során az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három feszítő-vágóval kiszabadították az ütközés következtében a járművekbe szorult utasokat.

Szinte napra pontosan egy éve történt a legutóbbi halálos baleset az Árpád hídon. 2023. július elején egy 33 éves férfi 137 kilométer per órás sebességgel száguldott a hídon, majd halálra gázolt egy szabályosan közlekedő kerékpárost. A halálos balesetet okozó férfit azóta sem helyezték vád alá.

A fővárosi traffipax rendszer kiépítése már évek óta téma Budapesten. Sok főúton fordulnak elő illegális gyorsulási versenyek, vagy csak egyszerű száguldozások. A főpolgármester-választási kampány alatt is felmerült a gyorshajtás visszaszorítása, Vitézy Dávid azzal vádolta Karácsony Gergelyt, hogy szándékosan húsz hasznot az egy évvel ezelőtti halálos balesetbő. Az Árpád hídon történt gázolás után a főpolgármester azt ígérte, hogy 45 sebességmérő berendezést telepítenek Budapesten, hogy felszámolják a halálos baleseteket okozó száguldozást. Vitézy szerint ebből az ígéretből semmi sem lett.

Hogyan történt a tömegbaleset az Árpád hídon?

Ez a tájékoztatás szerdán 22 óra 54 perckor jelent meg. Nem sokkal később, először 23.10-kor, majd 23.47-kor a rendőrség is közleményt adott ki a tragédiáról. Ebben arról tájékoztatott, hogy

Hárman meghaltak, többen megsérültek a balesetben.

A tömegbaleset körülményeit is ismertette. Az elsődleges adatok szerint egy forgalommal szemben közlekedő autós két másik autónak ütközött neki 2024. július 3-án 22 óra körül. A rendőrök a hídnak ezt az oldalát lezárták. A Budáról Pestre tartó oldalon halad a forgalom. „Jelenleg tart a sérültek mentése és a műszaki mentés” – zárult a rövid közlemény.

A közösségi médiában nem sokkal ezelőtt videó is megjelent a helyszínről. Ezen az látszik, hogy a rendvédelmi egységek valóban komoly erőkkel vonultak ki a helyszínre. Nehezen állapítható meg a felvétel alapján, de mintha két taxi is az érintettje lenne a frontális ütközésnek. Az MTI aztán csütörtök éjjel számos fotót közölt az eseményről, ezeken egyértelműen látszik, hogy taxik is részesei voltak a balesetnek, amelyben a harmadik autó lényegében a felismerhetetlenségig roncsolódott. Hogy a frontális ütközés, hogyan fordulhatott elő az egyébként betonszigettel és lámpaoszlopokkal is egyértelműen, fizikailag is elválasztott Árpád hídon, az egyelőre érthetetlen.