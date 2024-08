Gazdasági katasztrófa lenne Kamala Harris árstopja

A Harris-kampány az alelnök bejelentésén kívül nem osztott meg részleteket a tervről, és az is lehetséges, hogy a novemberi választásokig ez ki is fog esni a programból. Az érintett ipari szereplők között azonban így is épp eléggé felborzolta a kedélyeket, és politikai következményei is lehetnek.

Miért kell árstop az élelmiszerekre?

Bár az élelmiszer-infláció az utóbbi időben némileg mérséklődött,

az árak továbbra is sokkal magasabbak, mint a világjárvány előtt:

júliusban az amerikai fogyasztói árak 26 százalékkal voltak drágábbak, mint 2019 végén.

Ez lélektanilag is keményen érinti a lakosságot, mivel az ennivaló az, amin szinte lehetetlen spórolni.

Harris érdekesen fogalmazott a javaslat bejelentésekor: mint elmondta, ő az árkontrollt csak a „tisztességtelenül” drágított termékek esetében vezetné be, ám egy mondattal később az élelmiszerek legtöbb típusát felsorolta. Így nehéz értelmezni, hogy mit tart „tisztességtelennek”.

Az ilyen visszaélések ellen évtizedek óta vannak törvények, ám nehéz azt mondani, hogy a nemzetközi kereskedelmi problémák és az energiaárak emelkedésének nyomása alatt a termelők és a kereskedők kapzsiságból drágítanák a termékeiket – egyszerűen a működésük fenntartásához lépést kell tartaniuk a piaccal.

A Harris-kampány nem mondhatja azt, hogy a teljes élelmiszeripar ki akarja szipojozni a vásárlókat, mivel ez nevetséges. Egy általános árstop bevezetése pedig nem indokolt, az általa okozott károkról nem is beszélve

– mondta a The Wall Street Journalnak Michael Sinkinson, a Northwestern University közgazdásza, aki korábban tagja volt Biden gazdasági tanácsának.

Az árstop bevezetése ráadásul a történelemben általában rövid távon is az ellenkező hatást szokta kifejteni: az eladókat elriasztja a kontrollált termékektől, mivel nem éri meg nekik azokat beszerezni, ez pedig gyorsan hiányhoz vezethet. Azok a kiskereskedők pedig, akik továbbra is beszerzik őket, más cikkek megdrágításával ellensúlyozzák a kiesett bevételeket.