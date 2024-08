Ausztria is követheti az európai trendet – egyre népszerűbb a radikális jobboldal

Franciaország, Olaszország, Németország, Hollandia után, úgy tűnik, Ausztria sem lesz kivétel, ugyanis a közvélemény-kutatásokban messze a legnépszerűbb az osztrák Szabadságpárt (FPÖ). A Reuters elemzése szerint ha valóban a radikális jobboldali párt lesz a befutó az őszi parlamenti választáson, akkor

tovább erősödhet a blokkban az uniókritika, és az Oroszország elleni további szankciók elfogadása is megnehezül, valamint az Ukrajnát támogató politika is törékenyebbé válhat.

Herbert Kickl, az FPÖ vezetője / Fotó: Getty Images

FPÖ, a radikális

Míg az európai nacionalisták általában a mérsékeltebb utat választották, a Szabadságpárt vezetője, Herbert Kickl szerint

új korszak jön el az európai politikában.

Kickl, aki az Európai Bizottság vezetőjét, Ursula von der Leyent háborús uszítónak nevezte, és támogatja, hogy Kijev fehér zászlóval vonuljon Moszkvába, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, valamint a cseh Andrej Babissal hozott létre közös frakciót és politikai szövetséget az Európai Parlamentben, amelyhez később csatlakozott Marine Le Pen is, így a harmadik legnagyobb politikai csoportosulás jött létre az Európai Parlamentben.

Közben egyre több környező ország szeretné már látni a béketárgyalások elindulását, így például Csehország mellé Szlovákia is felsorakozott. Robert Fico szlovák miniszterelnök jó kapcsolatot ápol Moszkvával, befagyasztotta Ukrajna támogatását, és kijelentette, hogy nem támogatják az Európai Parlament balközép frakcióját.

Ausztria is az ukrán ügyek fókuszába kerülhet, már csak a földrajzi közelség miatt is. A magát semlegesnek valló ország nem küld fegyvereket Ukrajnába, és a földgáz nagy részét továbbra is Oroszországból importálja.

Szankciók végveszélyben

Szerintem egyre nehezebb lesz a szankció elfogadása

– mondta az Osztrák Társaság az Európai Politikáért agytröszt vezetője. Paul Schmidt szerint ha az FPÖ alakít kormányt, akkor Ausztria is rendszeresen vétózni fog. Mindamellett hatékonyan kommunikál az FPÖ: a bevándorlás veszélyei, az iszlám és a Brüsszeltől való relatív függetlenedés ígérete sok embert győz meg Ausztriában. Az Európai Tanács szóvivője kijelentette, hogy nem spekulál a választás kimeneteléről, hanem azzal dolgozik együtt, akit Ausztria megválaszt.