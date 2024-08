Az izraeli háború 304. napja – Hétfőn érkezhet az iráni válaszcsapás

Már hétfőn érkezhet a támadás Izrael ellen Irán és a Hezbollah részéről Antony Blinken amerikai külügyminiszter szerint, aki több forrás szerint is G7-es kollégáit értesítette erről.

Újabb háború fenyeget a Közel-Keleten, több ország hazahívta polgárait Libanonból / Fotó: Jalaa Marey / AFP

Az amerikai diplomata az Axios információi szerint a G7-országok külügyminisztereinek vasárnapi konferenciahívásán beszélt a kérdésről, miután mind Irán, mind a Hezbollah válaszcsapást ígért a múlt héten Izrael által elkövetett gyilkosságokra: Bejrútban Fuad Sukr Hezbollah-vezetőt és Teheránban Iszmail Hánije Hamász-vezetőt ölték meg.

Blinken mindezzel igyekszik nyomást is gyakorolni az utolsó pillanatban a válaszcsapás minimalizálása érdekében. A válaszcsapás hatásának korlátozása ugyanis az egyetlen út, amivel elkerülhető a teljes körű háború kirobbanása. A növekvő feszültség árnyékában számos ország kérte állampolgárait, hogy hagyják el a Hezbollahnak otthont adó Libanont.

Az amerikai külügyminiszter azt is elárulta, hogy véleményük szerint

mind Irán, mind a Hezbollah válaszcsapásra készül, amelynek pontos idejét nem tudják, ám a következő 24–48 órában érkezhet, tehát akár már hétfőn is.

A diplomata arra kérte társait, hogy gyakoroljanak nyomást Iránra és a Hezbollahra a válaszcsapás mérséklése érdekében, miközben az amerikaiak is igyekeznek tompítani az azt követő izraeli választ. Elmondta azt is, hogy a térségbe vezényelt amerikai csapatok kizárólag védelmi célt szolgálnak. Blinken a források szerint frusztráltnak hangzott, amikor a gázai tűzszünet kérdése szóba került, hiszen véleménye szerint közel voltak az áttöréshez az izraeli gyilkosságok előtt. Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy most még inkább szükséges a fegyvernyugvás tető alá hozása.