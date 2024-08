Az izraeli háború 307. napja – tűzszüneti javaslattal vennék elejét az eszkalációs spirálnak

Újabb tűzszüneti és a túszok szabadon engedéséről szóló javaslat van terítéken nyugati tisztviselők szerint, mely véget vethet az eszkalációnak a Közel-Keleten – számolt be a fejleményekről a katari sajtó.

A közelgő űzszünet már többször terítékre került, de eddig azt nem sikerült tető alá hozni (Fotó: AFP)

A javaslat akár azt is megelőzheti, hogy Irán és libanoni szövetségese, a Hezbollah széles körű válaszcsapást indítson Izrael ellen, megtorolva ezzel a múlt heti, teheráni és bejrúti merényleteket, melyek

végeztek a Hamász politikai és a Hezbollah egyik katonai vezetőjével, Iszmail Hanijével és Fuad Sukrral.

A tervezetben tűzszünet és az izraeli csapatok visszavonása Gázából egyaránt szerepel a nyugalom elérése érdekében, ahogy a túszok és hadifoglyok kicserélése és a gázai újjáépítés is – írja a Times of Israel. A kaari sajtó szerint még az is pozitív hatással lehet a megállapodásra, hogy Hanije pozícióját Jahja Szinvar vette át a Hamász élén, ő ugyanis az ellenállás követeléseit képviseli.

A jelentés egybevág a Washington Postban és a Politicóban megjelent tudósításokkal, melyek szerint a diplomáciai nyomás eredményeként Irán is azon gondolkozik, hogy mégsem indít széles körű válaszcsapást, amivel korábban fenyegetőzött. Ugyanakkor már számos alkalommal érkeztek beszámolók a küszöbönálló tűzszünetről, melyek később nem váltak valósággá.