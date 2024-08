Berobbant a súlycsökkentő gyógyszer Közép-Európába, nem drágult az üzemanyag – ezek voltak a hét hírei

Félelmetes felvételek: lángol Moszkva egyik népszerű bevásárlóközpontja

Kigyulladt az orosz fővárosban a Rio nevű bevásárlóközpont: a tűz több emeletre is kiterjedt. A hírek szerint a moszkvai bevásárlóközpont az első emelttől a negyedikig égett. A tűz eloltásához légi segítséget is bevetettek – számolt be a Nexta fehérorosz hírügynökség.

Kiderült: nem fokozatosan öregszünk, hanem hirtelen, azt is tudni, hogy mikor

Amikor egyszer csak hirtelen azt vesszük észre magunkon, hogy megöregedtünk, az nem a véletlen műve, van rá tudományos magyarázat. Persze csak akkor, ha a negyvenes éveink közepén vagy a hatvanas éveink elején járunk, legalábbis egy frissen megjelent kutatás szerint. A 25 és 75 év közötti emberek szervezetében több ezer molekulát vizsgáló kutatás szerint a hirtelen öregedés két hullámban megy végbe a legtöbb emberben, körülbelül 44 és 60 éves korunkban. Mindez azt is megmagyarázhatja, hogy egyes betegségek miért jelentkeznek bizonyos életkorokban.

Nem fokozatosan öregszünk, hanem vannak igazán drámai változások – magyarázta Michael Snyder professzor, a Stanford kutatója és a kutatás egyik vezető szerzője a The Guardian szerint, hozzátéve, hogy nem számít, a molekulák mely csoportját vizsgálják, a negyvenes évek közepe és a hatvanas évek eleje vízválasztónak bizonyul.

Hámori Luca edzője reagált Imane Helif tömegperére

„Úgy hallottam, hogy Imane Helif állítólag mindenkit beperelt, de pontosat én sem tudok mondani. Luca három-négy posztot rakott ki a közösségi médiában, de azokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság leszedette vele” – mondta a Világgazdaságnak Varsányi Áron, Hámori Luca edzője, akit nyaralása első napján ért utol lapunk. Már az olimpia ideje alatt több médium is leközölte, hogy az algériai bokszoló perrel fenyegetőzik. Ahogy a Világgazdaság is megírta, mások mellett J. K. Rowlingot, Elon Muskot és Donald Trumpot már be is perelte internetes zaklatásért Helif.