Óriási a zavar a NATO körül az Északi Áramlat miatt, de nem lesz hadüzenet – magyar szakértő

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az 5. cikk életbe léptetését kérnie kellene az érintett tagállamnak, ami nyilvánvalóan Németország, hiszen az Északi Áramlatnak német cég is tulajdonosa, az építését is részben német pénzből finanszírozták. Ráadásul kulcsfontosságú szerepet játszott Európa energiaellátásában, tette hozzá.

Barátságtalan lépés

A szakértő kizártnak tartja, hogy az Ukrajnát támogató Berlin kérné ezt,

szerinte már az is meglepő, hogy a németek odáig eljutottak, hogy a rendőrség elfogatóparancsot adjon ki az ukrán búvároktató ellen.

„Ráadásul elég lenne, ha a 32 NATO-tagállam közül egy közölné, hogy a vezeték felrobbantását nem tekinti elégséges indoknak az 5. cikk életbe léptetéséhez” – tette hozzá, és meggyőződése, hogy ezt nem csupán egy tagállam ellenezné, hanem a többség, hiszen a szervezet teljes mértékben támogatja Ukrajnát Oroszországgal szemben.

„Az azonban kijelenthető, hogy ha az ukránok hajtották végre az akciót, akkor az nem volt barátságos lépés egy olyan állam részéről, amely a NATO tagja akar lenni” – tette hozzá.