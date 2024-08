Felcsillant a remény békére, jól alakul a tűzszüneti tárgyalás Katarban

Az Izrael és a Hamász közötti, közvetítők útján zajló egyeztetésen ma sikerült közelíteni az álláspontokat. A tárgyalás pénteken folytatódik, hogy a tűzszünet részleteit kidolgozzák – jelentette ki a Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója, John Kirby egy sajtóbeszélgetésen.

Fotó: Bashar TALEB / AFP

A Fehér Ház illetékese beszámolt arról, hogy a helyszínen van Robert Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója is, aki részt vesz a tárgyalásokban. Elmondta, hogy Izrael és a palesztin Hamász képviselői a tűzszüneti terv általános kereteit már elfogadták, és most a végrehajtás egyes részleteiről zajlik az alkufolyamat, aminek része bizonyos erőfitogtatás is.

A tárgyalások lebonyolításáról John Kirby elmondta, hogy a Hamász tárgyalói közvetlenül nem ülnek ott az asztalnál, hanem az alkupontokat Katar és Egyiptom képviselői tárják a Hamász vezetőiből álló, szintén Dohában tartózkodó palesztin delegáció tagjai elé, akik ezt tovább közvetítik Jahja esz-Szinvár, a Hamász új politikai vezetője felé.

A Hamász korábbi politikai vezetője, Iszmáil Haníje július 31-én Teheránban, feltehetően izraeli rakétatámadásban vesztette életét. Helyére lépett az a Szinvár, akit a 2023. október 7-i, Izrael elleni rajtaütés értelmi szerzőjének tartanak. A Fehér Ház sajtóbeszélgetésén a nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadó kifejtette, hogy amerikai meglátás szerint Izrael ugyan nem semmisítette meg a Hamász katonai képességeit, de

a gázai hadművelet katonai célját jórészt elérte, mert meggyengült a palesztin fegyveres szervezet.

Az illetékes ugyanakkor hozzátette, hogy a Hamásznak változatlanul vannak fegyver- és lőszerraktárai, rendelkezésére állnak föld alatti alagutak is, valamint a Hamász működése mögötti ideológia – Izrael létezéshez való jogának tagadása – szintén megmaradt.

Irán szándékait illetően a nemzetbiztonsági illetékes elmondta, változatlan a várakozás, hogy Izrael ellen megtorló támadást intéznek, ugyanakkor kifejtette, hogy az amerikai meglátás szerint az Irán által támogatott libanoni Hezbollah, valamint a jemeni húszik is tűzszünetet akarnak a Gázai övezetben.