A Guinness a Premier League hivatalos söre

Augusztus 16-án indul el a Premier League 2024/25-ös szezonja és ezzel együtt bemutatkozik a bajnokság hivatalos söre, a Guinness is – derült ki a Borsodi Sörgyár, a márka magyarországi forgalmazójának közleményéből.

A Giunness lesz a világ legjobb bajnokságának hivatalos söre / Fotó: Guiness

A négy évre szóló partnerség célja, hogy támogassa és erősítse a futballközösséget a lelátókon és a pályán kívül, világszerte új kapcsolatokat teremtsen a Guinness fogyasztói és a Premier League szurkolói között. A Premier League hivatalos felelős alkoholfogyasztási partnereként a Guinness az együttműködés adta lehetőségeket kihasználva céljának tűzte ki azt is, hogy az évadban népszerűsítse a felelős alkoholfogyasztást.

A Premier League a világ legnézettebb labdarúgó-bajnoksága, mérkőzéseit 189 országban 900 millió otthonban közvetítik.

A Premier League a világ legnépszerűbb labdarúgó-bajnoksága, egyűttműködésünk fantasztikus lehetőséget kínál arra, hogy a Guinness márka sikerét világszerte tovább vigyük és új közösségekkel teremtsünk kapcsolatot a bajnokság eseményeihez kapcsolódva – nyilatkozta a szerződéskötés kapcsán John Kennedy, a Diageo európai elnöke.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a világ vezető stout sörével és egy olyan csapattal dolgozhatunk együtt, ami a sporthoz kapcsolódó és tágabb értelembe vett marketingje révén is folyamatosan világszínvonalú kreativitást és innovációt mutat be – tette hozzá Will Brass, a Premier League kereskedelmi igazgatója.

Spiegel György, a Borsodi Sörgyár marketingigazgatója szerint – ez a partnerség nemcsak két világszerte ismert és szeretett márkát köt össze, hanem az egyik legnépszerűbb játékot és az egyik legnépszerűbb sört is.