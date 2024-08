Izraelben egyre többen támogatnak egy a Hezbollah elleni háborút

A mérlegelés tárgya az is, hogy a Hezbollahhal szembeni fellépés befolyásolja a gázai tűzszüneti tárgyalásokat és a Hamász túszainak helyzetét. Mivel a két militáns csoport támogatja egymást, ha Izrael erősebben konfrontálódna a Hezbollahhal, a Gázában raboskodó izraeli túszok helyzete tovább romolhatna.

A diplomáciai megállapodás, bár előnyösebb, jelenleg valószínűtlen.

Ezt gondolhatja az Egyesült Államok is, amire a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, John Kirby utalt, valamint ezen az állásponton van Amos Yadlin nemzetbiztonsági tanácsadó is.

Mit gondolnak az elemzők?

A szakértők az Izrael és a Hezbollah közötti háborút már régóta elkerülhetetlennek tartják, a kérdés az, hogy mikor következik be.

Yadlin úgy véli, hogy Izraelnek meg kellene várnia, hogy először a Hezbollah támadjon, hogy megadja az okot a jogos válaszcsapásra. A bejrúti és a teheráni gyilkosságok miatti várható megtorlócsapás Irán és a Hezbollah részéről megadná Izraelnek a megfelelő indoklást egy kemény válaszcsapásra.

Mivel a helyzet fokozódik, és nem tudni, hogy Irán és szövetségesei mikor és hogyan támadnak, az izraeli hadsereget a legmagasabb készültségbe helyezték, és csapatokat küldtek a Libanonnal közös határra. Emellett az Egyesült Államok is pluszerőket rendelt Izrael védelmére.

Mit vonhat magával, ha Izrael megtámadja a Hezbollahot?

A Hezbollah Irán legerősebb helyettesítő szövetségese avagy proxija, a megtámadásával Izrael közvetlen konfrontációt kockáztat Teheránnal, ami pedig vélhetően teljes körű regionális háborúhoz vezet.

Sőt, a konfliktusba bevonódhat az Egyesült Államok és az európai országok egy része is.

Pontosan ezért dolgoznak megfeszítetten a nyugati országok diplomatái, hogy elkerüljék ezt a forgatókönyvet.

Azt is figyelembe kell venni, hogy mivel a Hezbollah uralja Libanon egy részét, a megtámadása azt is jelenti, hogy Izrael totális háborút indít a libanoni állam ellen is.