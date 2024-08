Kamala Harris egyre jobban lenyomja Trumpot, ezt mutatják a közvélemény-kutatások

JD Vance nem vonzza annyira a szavazókat, mint remélték / Fotó: AFP

A fehérek és a férfiak inkább Trump felé hajlanak, a támogatottsága azonban nem nőtt egy hónap alatt, a diploma nélküliek körében viszont 14-ről 7 százalékpontra csökkent.

A friss felmérések közül csak a Wall Street Journalnál nincs Harrisnak jelentősebb előnye, a támogatottsága 48 százalék, Trumpé 47 százalék, de a hibahatár 2,5 százalékpont. Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy Trump támogatottságát általában alulmérik.

Aggódnak a republikánus stratégák

A republikánus stratégák és donorok is egyre inkább aggódnak amiatt, hogy Trump nem tudja megállítani Harrist. A Financial Times szerint még nem estek pánikba, de egyre jobban tartanak attól, hogy a volt elnök nem képes hatékonyan támadni a jelenlegi alelnököt, és attól is, hogy árt az esélyeinek az összeborulás olyan összeesküvés-elmélet hívőkkel, mint Robert F. Kennedy és alelnök-jelöltje, Tulsi Gabbard.

RFK kevesebb szavazót hozhat Trumpnak, mint amennyit elriaszt / Fotó: AFP

Veszíteni fog, ha ezen az úton halad tovább. Csak akkor csábíthatja át a szavazókat Harristól, ha stratégiát vált

– mondta a lapnak Eris Levine New York-i ügyvéd, jelentős republikánus donor.

„Minden RFK-szavazóval elveszítünk három republikánust, függetlent és nőt” – vélekedett. „Az egy dolog, hogy a párt egy nagy sátor. De néha leomlik a sátor, ha túl nagy” – figyelmeztetett.

Már Trump gazdaságpolitikája sem tetszik

John Feehery republikánus stratéga szerint már nem csupán amiatt aggódnak a párton belül, hogy Trump képtelen fegyelmezetten üzenetet közvetíteni, hanem a kampány hatékonysága és a pénz miatt is, és szerintük a személyes támadások sem segítenek, amelyekkel a volt elnök próbálkozik.

A párt üzleti életben aktív vezető tagjainak egy része aggódik a volt elnök ígérte gazdaságpolitika miatt is.

Art Pope, a 370 bolttal rendelkező Variety Wholesalers elnöke, republikánus donor például egyáltalán nem örül a Trump újabb elnöksége esetén tovább emelkedő vámoknak.