Zsákolja a kampánypénzt Kamala Harris

Georgia állam egyébként azért is különösen fontos a demokraták számára, mert évtizedekig republikánus fellegvárnak számított, Biden viszont 2020-ban elhódította. A Real Clear Politics legfrissebb közvélemény-kutatási adatai szerint azonban most – ahogy Észak-Karolinában is – szűken ugyan, de Trump vezet.

A pártpreferenciák egy másik mérőszáma, az adományok nagysága is elmozdulást mutatott Harris felé a kulcsfontosságú csatatérállamokban. Nevadában 13 százalékkal nőtt az átlagos adományösszeg, Arizonában 45 százalékkal kasszírozott többet Harris, mint Biden. Nevada az elmúlt választásokon folyamatosan csatatérállam volt, Arizona 1996 óta először fordult át a demokraták irányítása alá 2020-ban.

Nagyon belehúzott az adománygyűjtésbe Harris júliusban

Trump kampánya 139 millió dollárt gyűjtött júliusban, abban a hónapban, amikor a volt elnök ellen merényletet kíséreltek meg, és amikor a republikánus nemzeti konvenció hivatalosan is elnökjelöltté választotta. Ez kevesebb, mint a fele annak a 310 millió dollárnak, amelyről Harris kampánya számolt be az elmúlt hónapban. A demokraták augusztusban az ActBlue valós idejű adománygyűjtési adatai szerint eddig 297 millió dollárt gyűjtöttek.