Kapálódzik Kelet-Európa – a hadseregek elkeseredetten próbálkoznak a toborzással

Fotó: AFP

Toborzás a 21. században

A kormányok persze próbálják vonzónak beállítani a katonai pályát. Digitális marketingkampányok segítségével akarják „eladni” a hadsereget, megemelték a besorozási bónuszokat, és azt is fontolóra vették Csehországban, hogy csökkentsék az újoncokra vonatkozó egészségügyi követelményeket. Ugyanakkor

az alacsony munkanélküliségi ráta a besorozás ellen dolgozik,

ugyanis szinte mindenki könnyen talál magának munkát a régióban, arról nem is beszélve, hogy a sereg a legtöbbször gyengébben fizet a versenyszféránál.

Lengyelország önti a pénzt a hadseregébe

Kelet-Európa legnagyobb országa 300 ezer fős hadsereg felállítását tűzte ki célul, a szakértők azonban megkérdőjelezik ennek realitását. Emellett a GDP 5 százalékát költenék védelmi célokra. Emellett toborzási kampány is indítottak, a „Holidays with the Army” 28 napon keresztül a 18-35 év közötti fiataloknak nyújt alapvető katonai kiképzést. A siker egyelőre várat magára: nőtt ugyan az újoncok száma, de

tavaly rekordot ért el a leszerelések száma is.

Maguk a hadsereg felső vezetői is különbözően látják a helyzetet: Dymanowski szerint természetes folyamatról van szó,

Bogdan Sowa ezredes, a lengyel vezérkar Toborzási Igazgatóságának vezetője szerint sajnálatos, hogy sokan néhány év szolgálat után elhagyják a sereget. „Vonzó ajánlatok kellenek nekik, elsősorban pénzre gondolok” – hangsúlyozta.

Elkeserítő a helyzet Romániában

A védelmi tárca adatai magukért beszélnek: a tiszti álláshelyek 43 százaléka betöltetlen, míg az egyéb hivatásos státuszok negyede üres. Ennek elgondolkodtató eredményei is vannak: míg az országban összesen négy Patriot védelmi rendszer van, mindössze kettő üzemképes, és

a kormány hiába vásárolt F-16-os vadászrepülőket, nincs elég képzett pilóta üzemeltetésükhöz.

Végig kell tekinteni, hogy milyen törvényeken kell változtatni, ugyanis a helyzet nemcsak Romániában, hanem az egész régióban tarthatatlan – mondta egy védelmi-minisztériumi forrás a Reutersnek.