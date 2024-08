Óbudai korrupciós botrány: videók és hangfelvételek jutottak el az ügyészséghez

A DK-s Kiss Lászlót és több, III. kerületi politikust feldobó titokzatos bűntárs feljelentése adott lendületet a nyomozó hatóságnak az óbudai korrupciós ügyben – többek között ez is kiderül a Magyar Nemzet birtokában lévő nyomozati iratokból.

Fotó: Lakatos Péter

Egy férfi terhelő bizonyítékokat, videó- és hangfelvételeket is átadott az ügyészeknek.

Kiderült, hogy a férfi átnyújtott egy pendrive-ot is kihallgatóinak, amin terhelő bizonyítékok vannak a korrupciós hálózat szereplőire nézve. „Az adathordozón találhatók videó- és hangfájlok is. Ezeket a videókat és hangfelvételeket én készítettem titokban. Elmondom, hogy amit most előadtam, arról eddig senkinek sem beszéltem” – tette hozzá a feljelentő.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy összehangolt akciót hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós ügyben több helyszínen, köztük Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál. Kiss László polgármestert másnap őrizetbe vették, és kihallgatták, ezután indítványozták ellene a kényszerintézkedést, majd letartóztatták a polgármestert a korrupciós botrány miatt.

Az interneten korábban is az ellenzékről szivárogtató Anonymusként emlegetett alak állította, hogy a korrupciós botrány egyik szereplője az a P. Gábor, akiről tudható, hogy 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a kispesti önkormányzatnál, ám szerepe jóval túlmutatott ezen, hiszen

a kiszivárgott hanganyagokon P. Gábort úgy emlegették, hogy bármit el tud intézni az önkormányzatnál.

A letartoztatott polgármester ügyvédje, Zamecsnik Péter azt mondta a Hír TV-ben, hogy

a polgármester egyik fontos munkatársa tett terhelő vallomást Kiss Lászlóra és kötött egyezséget az ügyészséggel. Ennek értelmében a férfinak csak 14 hónapot kell fogházban töltenie.

P. Gábor viszont még mindig börtönben, ő a két politikushoz hasonlóan szintén ártatlannak vallja magát. A cikk szerint P. Gábor az MSZP-s Gajda Péter jobbkeze, bizalmasa volt, egy ideig a polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott. P. Gábor egyike annak a tizenhat érintettnek, akiket a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül meggyanúsítottak.