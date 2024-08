"Ha arról beszélünk, hogy mindig csak az arany számít, akkor rosszabb a mérleg, ugyanakkor hét érmet szereztünk tíz versenyszámból, és soha nem volt magyar csapat minden számban döntőben egy olimpián" – értékelte Hüttner Csaba magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya a csapat teljesítményét, amely négy ezüst- és három bronzérmet szerzett a párizsi olimpián. Az olimpiai arany ugyanakkor elmaradt, amire utoljára közel 50 éve, az 1976-os olimpián Montreálban volt példa.

Közel ötven éve először nincs arany kajak-kenuban olimpián – ezzel magyarázza a szövetségi kapitány / Fotó: Kovács Tamás

Ennek ellenére úgy véli, hogy mindenki kihozta magából a maximumot.

Azt gondolom, aki benne van ebben a sportágban, láthatja, hogy évről évre hogyan erősödik, és miken múlik egy aranyérem vagy pontszerző hely. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, és azt gondolom, mindenki kihozta magából a maximumot

– mondta Hüttner Csaba, aki lebonyolításról elmondta, ha két órán belül döntő van, nem elfogadható, ha valaki negyven perccel többet pihen a másiknál – utalt ezzel Csipes Tamara esetére.

"Ez nem éppen sportszerű játék, főleg mert ebben a mezőnyben négy vagy öt világklasszis volt. Ettől függetlenül Lisa Carrington bizonyította, hogy ennek a sportágnak kiemelkedő klasszisa, mert minden számban ő nyert."

Szerinte a férfi és a női kenupárosunk is szerezhetett volna érmet. "Kiss Ágnes úgy jött az olimpiára, hogy nem is indult felnőtt világversenyen, csak az Európa Játékokon tavaly. Ő kicsit többet várt magától, és ez – azt gondolom – rányomta a bélyegét a teljesítményére. De nagyon közel voltak az éremhez. A férfi páros pedig balos kormányos és nagyon erős jobbos szélben versenyzett, a mostani időben biztosan érmes lett volna. Ezt bizonyították év közben az edzéseken és a versenyeken is" – magyarázta a szövetségi kapitány.