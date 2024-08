Csak óvatosan a közvélemény-kutatásokkal, Kamala Harris nem is áll olyan jól

A 2016-os és a 2020-as elnökválasztásnál is megégették magukat a demokraták. Most, hogy a közvélemény-kutatások szerint Harris erősen felzárkózik Trumphoz, sőt egyes kutatások szerint vezet is, indokolt az óvatosság a pollokkal kapcsolatban.