Az orosz-ukrán háború 906. napja – nem találja az ellenszert a kurszki támadásra az orosz hadsereg

Továbbra is zajlanak a harcok a Oroszországban fekvő kurszki régióban. Az elmúlt napokban az ukrán fegyveres erők több települést is ellenőrzésük alá vontak orosz földön. A Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) elemzése szerint pénteken az ukrán katonák Szudzsa városától délkeletre nyomultak előre. Azt az orosz mikrobloggerek is megerősítették, hogy Mirnoje falutól keletre és Szlityove falutól délre sikeresen nyomultak előre az ukránok. A geolokációs képek a várostól délkeletre fekvő Borki falun belül is észlelték az ukrán katonák jelenlétét – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

Az ukrán hadsereg lassan két hete küzd sikeresen a kurszki területen / Fotó: Yan Dobronosov / AFP

A mikrobloggerek bejegyzései szerint kisebb ukrán mozgó csoportok folytatnak kicsi, de sikeres támadásokat a meglévő frontvonal mentén, így lépésről lépésre történik az előrenyomulás. Azonban nem minden akció sikeres, az orosz védelmi minisztérium például arról számolt be, hogy az orosz csapatok visszaverték az ukrán páncélosok támadását Gordejevka irányában, valamint több kisebb támadást Anasztaszijevkától nyugatra és Kacsuktól délkeletre.

Az ukránok az előrenyomulás mellett az infrastruktúrában is komoly károkat okozott. Az elmúlt napokban két hidat romboltak le a kurszki területen található Gluhov közelében. Az oroszok szerint az egyik hidat egy HIMARS-sal lőtték ki az ukránok.

Az orosz sajtó ezzel szemben kicsi optimistább adatokat között. A TASZSZ orosz hírügynökség tudósítása alapján az ukránok komoly veszteségeket szenvedtek az elmúlt napokban, a teljes ukrajnai frontvonalat figyelembe véve több mint 530 katonájuk esett el. Alekszandr Szavcsuk, az orosz hadsereg csoport sajtóközpontjának vezetője elmondta, hogy négy járművet, egy M777-es löveget, egy D-20-as löveget és két D-30-as löveges is sikerült ártalmatlanítani az orosz-ukrán háború ukrajnai frontvonalain.

Kurszknál is voltak orosz sikerek, öt páncélozott harci járművet, öt kisteherautót, egy aknamentesítő drónt, két teherautót és egy harckocsit semmisített meg az orosz hadsereg. Az orosz területet ért ukrán támadásnak azonban egyelőre nem találja az ellenszerét a Kreml.