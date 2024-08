Kurszk – a név, ami vérrel és rettegéssel fonódott össze

A Kurszk atom-tengeralattjáró – az Északi Flotta büszkesége rövid életű volt / Fotó: AFP

Bár a jelcini időkben hatalmas leépítéseket szenvedett el az orosz haditengerészet, és az eszközök karbantartása is sok esetben elégtelen volt, nem ez vezetett el a tragédiához. Mi több, egy évvel korábban a Kurszk sikeresen figyelte meg az Egyesült Államok hatodik flottáját a Földközi-tengeren. A 2000-es

hadgyakorlat a legnagyobb esemény volt a haditengerészet életében aSzovjetunió felbomlása óta.

A Kurszk feladata az volt, hogy hatástalanított torpedókat lőjön ki egy csatacirkálóra, ám az újonnan kifejlesztett torpedók nem működtek megfelelően, robbanást okoztak a tengeralattjáró fedélzetén. A második detonáció erejét jól jelzi, hogy egy

két négyzetméteres lyukat ütött abba a hajópáncélba, amelnyek ezerméteres vízoszlop nyomását is ki kellett bírnia.

Nyugati szakértők később csodálatukat fejezték ki az orosz mérnökök előtt, hogy a két fedélzeti atomreaktor sértetlen maradt, így nem következett be atomkatasztrófa.

Nem lehet tudni, hogy a legénység egy része meddig maradt életben, de halálukat minden bizonnyal fulladás okozta.

Az orosz kormányzat viselkedése is sokatmondó: a tragédia idején Putyin elnök grillpartit tartott fekete-tengeri dácsájában, amit nem is szakított félbe, az orosz mentőhajók kompjai használhatatlan műszaki állapotban voltak, az orosz vezérkar a nemzetközi segítséget napokig elutasította.

A kurszki betörés

A tengeralattjáró-tragédia után sokáig nem hallottunk Kurszkról. A nagy csendet Zelenszkij ukrán elnök törte meg néhány héttel ezelőtt. Az ukrán csapatok ugyanis támadásba lendültek, és betörtek Oroszországba – mai napig is gyorsan nyomulnak előre Kurszk-környékén.

A céljuk a VG-nek nyilatkozó szakértő szerint az lehet, hogy csapatáthelyezésre kényszerítsék az oroszokat, azaz lelassítsák az orosz előrenyomulást délebbre, a Donbászban. A minap már olyan Zelenszkij-interjú jelent meg, amelyben az ukrán elnök paradox módon azt állította, hogy valójában a hadjárattal a békét készíti elő, mert egy „erős Ukrajna” képével jobb feltételeket tud kiharcolni a tárgyalóasztalnál.

Hogy ez így lesz-e, azt jelen pillanatban nehéz megmondani. Ami viszont biztos, hogy

a nemzetközi jogi helyzet jócskán változott, ugyanis Ukrajna is agresszorrá vált bizonyos mértékben.

Azt sem lehet tudni, hogy az Európai Unió meddig hajlandó támogatni egy nem kizárólag védekező, hanem támadó országot. Persze a júniusi választások mindössze felkavarták az állóvizet Brüsszelben, az alapvető széljárás egyelőre nem változott meg – és ezt Zelenszkij is pontosan tudja.