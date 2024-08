Luxusjachtbaleset Olaszországban, egyre több a megválaszolandó kérdés – heti összefoglaló

Szicília partjainál egy viharban elsüllyedt a Bayesian nevű, 56 méter hosszú luxusjacht. Az eltűntek között van a milliárdos Mike Lynch, az egyik legismertebb brit technológiai vállalkozó. Egy informátor szerint az Autonomy Corporation és az Invoke Capital alapítójának feleségét, Angela Bacarest kimentették. A baleset Palermo közelében történt hétfőn, a korai órákban. A hajó elsüllyedése után még hat eltűnt embert keresnek, köztük a milliárdost.

A luxusjacht utasainak mentését a Concordia tragédiájához hasonlították a búvárok / Fotó: AFP

Luxusjachtbaleset Olaszországban: hátborzongató részlet derült ki – mintha összeesküvés állna a háttérben

Egészen különös hír jelent meg a szicíliai luxusjachtbaleset kapcsán a brit sajtóban. Nem akármilyen vendégek gyűltek össze a fedélzeten. Rögtön kiderült, az egyik eltűnt személy nem más, mint Mike Lynch, az egykor a brit Bill Gatesként emlegetett milliárdos tech guru. Később az is napvilágot látott, hogy a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Morgan Stanley elnöke, Jonathan Bloomer is a résztvevők között volt.

Ha ez még nem fokozná kellően az egyébként is rejtélyes tragédia – azt találgatják, hogyan lehetséges, hogy a viharos időben csak a többszörös díjnyertes, legutóbb 2020-ban korszerűsített Bayesian veszett oda, a többi, sokkal rosszabb kivitelű vitorlás pedig megúszta – körülményeit, a legújabb információk már kifejezetten alkalmasak arra, hogy összeesküvést sejtessenek.

Miközben Mike Lynch hétfőn hajótörést szenvedett Szicília partjánál, egy hozzá ezer szállal kötődő személyt néhány ezer kilométerrel odébb halálos autóbaleset ért. Ő nem más, mint Stephen Chamberlain, akit másfél nappal korábban, szombaton gázolt halálra egy jármű az angliai Cambridgeshire-ben, mikor kocogott. Kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Mike Lynch és Stephen Chamberlain nemcsak üzletfelek voltak, hanem vádlott-társak is. Ők ketten az elmúlt évtized nagy részét a bíróságon töltötték, miután dollármilliárdos csalással vádolták meg őket.

Még nagyobb a tragédia, az elsüllyedt jachton utazó milliárdos lánya is eltűnt

Újabb tragikus részlet derült ki a Szicília partjainál egy viharban hétfőn elsüllyedt 56 méteres Bayesian luxusyacht utasairól. Nemcsak a milliárdos Mike Lynch, az egyik legismertebb brit technológiai vállalkozó tűnt el, hanem 18 esztendős lánya is. Az olasz médiában Angela Bacarest, Lynch feleségét idézték a brit The Telegraph jelentése szerint, aki az orvosoknak mondta el, hogy a férje és a lánya sincs meg. Korábban a Financial Times a részletekbe belelátó, meg nem nevezett forrás alapján adta hírül, hogy a szerencsétlenség eltűntjei közt van az 59 éves milliárdos is.