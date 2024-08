Már az AIDS-járvány korai napjait idézi a majomhimlő, globális vészhelyzetet rendeltek el

A majomhimlő Afrikában terjedő új variánsa miatt nemzetközi horderejű egészségügyi veszélyhelyzetet rendelt el szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A helyzetet több szakértő is az AIDS-et okozó HIV terjedésének korai napjaihoz hasonlította.

A majomhimlő újult erővel terjed Afrikában / Fotó: Mustafa Kaya

A betegség terjedése miatt a WHO már 2022 júliusában is elrendelte a globális vészhelyzetet, ám azt tíz hónap után feloldották. Most azonban attól tartanak, hogy a majomhimlő ismét elterjedhet, és több országban is egészségügyi kockázattá válhat.

A döntést megelőzően a WHO úgynevezett Vészhelyzeti Bizottságának meghívására gyűltek össze független szakértők, az ő javaslataikat követte a világszervezet – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Fertőzőbb és súlyosabb megbetegedést okozó változat terjed több országban is

A lépés célja elsősorban az egyes országok hatóságainak a figyelmeztetése, hogy készüljenek fel a járvány esetleges kitörésére. A világszervezet aggodalmát főként egy új vírusvariáns – a Mpox-Klade I. változat Ib jelű alvariánsa – keltette fel, amelyet 2023 végén mutattak ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Noha részletes tanulmányok egyelőre nem állnak rendelkezésre, a szakértők szerint a változat fertőzőbb, és súlyosabb megbetegedést idézhet elő az eddig ismert variánsoknál.

Az utóbbi hetekben az Mpox-Klade I. változat Ugandában, Ruandában, Burundiban és Kenyában is felütötte a fejét.

„Világos, hogy létfontosságú az összehangolt nemzetközi fellépés a járványkitörés megfékezése és emberéletek megmentése érdekében” – hangsúlyozta a WHO főigazgatója.

Afrikában már több mint tízezren betegedtek meg

A majomhimlő miatt kedden az afrikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (Africa CDC) is általános egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy nyújtson segítséget kétmillió vakcinadózis előállításához. Idén ugyanis már több mint 14 ezer fertőzésgyanús esetet regisztráltak a KDK-ban és a környező országokban, és több mint 500 halálesetet jegyeztek fel az Africa CDC szerint.