Mindent bevallott a Taylor Swift bécsi koncertje elleni merénylet kitervelője

Miután az osztrák rendőrök szerdán letartóztattak egy 19 éves fiatalt, akit azzal gyanúsítanak, hogy terrortámadásra készült Taylor Swift bécsi koncertje ellen, a gyanúsított Beran A. mindent bevallott.

Taylor Swift az iszlamista terroristák célpontjába került / Fotó: AFP

Az Iszlám Államnak fogadott hűséget a terrorista

Az Iszlám Államnak hűséget esküvő terrorista két hete lépett ki egy fémipari cégnél betöltött állásából, hogy nekiálljon megtervezni a terrortámadást, melyre csütörtök délután 4-től nyílt volna lehetősége, amikor eredetileg megnyitotta volna kapuit a koncertnek helyet adó Ernst Happel stadion.

A terrorista csütörtökön vagy pénteken akart támadni.

Beran úgy akart a stadion közelébe férkőzni, hogy rendőrnek álcázza magát, még hamis kék villogót is lefoglaltak nála a hatóságok. A támadó a lehető legtöbb embert akarta megölni, azt tervezte, hogy a stadion előtti, jegy nélkül maradt tömegbe hajt, majd a kocsiból kiszállva szúró és vágó fegyverekkel akart gyilkolni, és végül működésbe hozni házi készítésű bombáját.

A házkutatás az osztrák Heute beszámolója szerint arra is fényt derített, hogy a támadó akár meg is valósíthatta volna terveit. A hatóságok működőképes robbanóanyagokat, machetéket és kést foglaltak le, de találtak 21 ezer eurónyi hamis pénzt is.

Az továbbra sem világos, hogy mi volt a szerepe az ügyben letartóztatott másik gyanúsítottnak. A 17 éves fiút a koncert helyszínén kapták el, miután beépült egy olyan vállalkozás munkásai közé, amely dolgozott volna Taylor Swift fellépésén.