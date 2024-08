Nyomoz a rendőrség a Keleti pályaudvaron történt durva vonatbaleset miatt

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy vasárnap este kisiklott a Kolozsvár felől érkező Claudiopolis InterCity öt kocsija a Keleti pályaudvar előtti bevezető vágányszakaszon,

a vonatbalesetben nem sérült meg senki.

Fotó: Mihádák Zoltán

A durva baleset miatt a pályaudvar teljesen megbénult, a vonatok más budapesti állomásokra érkeztek és onnan indultak tovább. A baleset körülményeiről többen is beszámoltak az interneten, az egyik utas úgy számolt be, hogy az első kocsiban utazott, a második és harmadik kocsi ki is siklott a sínről. Megjegyzi, hogy „nekik biztos volt egy kis halálfélelmük.”

A 24.hu-nak a BRFK kommunikációs osztálya azt írta, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya

a vasúti közlekedés veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt, szakértők bevonásával folytat nyomozást.

A vonat jelenleg is a Keleti pályaudvaron van. Hozzátették, hogy a folyamatban lévő eljárás érdekében jelenleg nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Lázár János kedden szólalt meg először, a politikus azt írta, hogy a „Keleti pályaudvar működik”, illetve a teljes országra kiterjedő váltóvizsgálatot rendelt el. Az építési és közlekedésügyi miniszter egy kerekasztal-beszélgetésen úgy fogalmazott, hogy „Persze, értem az összes kritikát, de valamilyen érdekes rendszer ez. Mindenki gyaláz, közben 30 százalékkal nő az utasszám. Tavaly 600 millió volt, az idén 800 millió utazás lesz. Ezt nem sikerként, felelősségként élem meg”.

Szerinte ez alapvetően két okra vezethető vissza. A tömegközlekedés olcsósága és az üzemanyag drágasága. Példaként hozta, hogy 1850 forintból be lehet utazni az országot egy diáknak, ezzel pedig nem tud más versenyezni. „Ez fáj sokaknak, hogy az utas van a fókuszban a vas helyett. Számomra az utasról szól történet” – mondta.