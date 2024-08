Az orosz-ukrán háború 891. napja – hatalmas siker küszöbén áll Oroszország

Az orosz csapatok továbbra is lassan, de biztosan haladnak az Avgyijivka várostól nyugatra lévő Pokrovszkij felé. A területen nincs elég katonája az ukrán hadseregnek, így nem tudják feltartóztatni az inváziós erőket.

Jelentős siker küszöbén áll Oroszország / Fotó: AFP

Az Institute for the Study of War (ISW) szerint az oroszok egyelőre folyamatosan tudnak majd előrenyomulni Ukrajna középső részei felé, de a hadjárat idővel meg fog állni. A katonai elemzők szerint az oroszok addig tudnak akadálytalanul haladni, ameddig el nem érik a sűrűbben lakott, városias területeket.

Konsztantyin Mashovec ukrán katonai elemző úgy látja, hogy a több mint két éve tartó háborúban az ukrán erők felszerelése és létszáma is lemorzsolódott Donyeckben, így már nem jelentenek számottevő gátat az oroszok rohamainak. Az ukrán védelmet az zilálta szét a leginkább, hogy az európai és az amerikai katonai segélyek hónapokat késtek – írta meg a Pravda.

Az ISW úgy látja, hogy

Oroszország most próbálja bekeríteni a Donyeckben maradt ukrán egységeket.

A csapatmozgásokból az rajzolódik ki, hogy a T0511-es autópályától keletre, a Volchya folyó bal partja mentén próbálják az oroszok átkarolni az ukrán védelem maradékát.

Az oroszok most azon dolgoznak, hogy mélyen behatoljanak az ukrán állások közé a T0511 autópályáól délkeleti irányba – mondta Mashovec, majd hozzátette, hogy a friss jelentések szerint az orosz előőrs 6,5 kilométer mélyre juthatott már az ukrán állások mögé. A szakértő szerint, ha a kijevi erőknek nem sikerül megállítani ezt az előrenyomulást, akkor

augusztus végére Oroszország jelentős áttörést érhet el a háborúban.

Az ISW arra számít, hogy ha Oroszország eléri Pokrovszkijt, akkor az offenzíva kissé lelassul majd. Valószínűleg a hadsereg elkezdi kiépíteni a védelmi állásait a területen, ahonnan a Donyeck jelentős részét az irányítása alatt tarthatja. Hozzátették, hogy Pokrovszkij egy nagyobb város, aminek ostroma elhúzódhat, ha az oroszok nem akarnak mészárlást rendezni a civil lakosság körében.

Az elmúlt hetek orosz sikerei azt jelenthetik, hogy a központi haderő parancsnoki struktúrája egy sokkal rugalmasabb vezetésre állt át, ami könnyebben reagál az ukránok hadműveleteire.