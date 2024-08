Belső feszültségek erodálják a Vatikánt - ki lehet a következő pápa?

Az esélyesek listája

Kik lehetnek tehát a befutók, vagy ahogy olaszul hívják őket, a „papabilik”? A Catholic Heraldban írt cikkében a tapasztalt kommentátor, John L Allen Jr. szerint érdemes figyelnünk például

Fridolin Ambongo Besungu bíborosra, 64 éves kinshasai érsekre. Ambongo vezette az afrikai püspökök ellenállását a Fiducia Supplicansszal, a Vatikán dokumentumával szemben, amely megengedte, hogy a papok megáldják az azonos neműek kapcsolatát.

Bár ez ellentétet szült közte és a liberális gondolkodású európai bíborosok között, Ambongo valójában nem lázadó, de még csak nem is elégedetlenkedő, mint például George Pell, a néhai ausztrál bíboros. Pellről tavalyi halála után derült ki, hogy ő volt a szerzője annak az álnéven közzétett feljegyzésnek, amelyben Ferenc vezetését katasztrófának nevezte.

Allen szerint egy másik papabili a 69 éves Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára, vagyis a legmagasabb rangú diplomata. Ő olasz, ami nem biztos, hogy előnyére válik (1978 óta nem volt olasz pápa), de Allen szerint a mellette szóló érv mindvégig az volt, hogy képes átadni Ferenc pápaságának lényegét Ferenc helyenként szenvedélyes, csípőből tüzelő stílusa nélkül.

Végül Allen szerint esélyes – bár egyre kevésbé – Victor Manuel Fernández argentin bíboros is, aki a Hittani Kongregáció vezetőjeként a teológiai ortodoxiát juttatja érvényre. Fernández viszont a konklávén nehézségekbe ütközhet, kísértheti a múltja, ugyanis fiatal papként írt egy könyvet, amelyben egy képzeletbeli erotikus találkozást írt le Jézussal Galileában.

Világi viták egyházi környezetben

Bárki is lesz Ferenc utódja, nagyon nehéz feladat vár rá. Sok szempontból a legnehezebben megoldható probléma – sőt, valószínűleg nincs is rá megoldás –, hogy II. János Pál uralkodása óta a katolikus egyházban a progresszívek és a konzervatívok közötti konfliktusok az Egyesült Államok, az európai demokráciák és a nem nyugati világ szekuláris politikájában zajló hasonló vitákat tükrözik, és azoktól megfertőződnek. A Financial Times szakértője szerint Ferenc vegyes sikerrel navigált ezekben a viharokban.

Az Álmodjunk együtt: Út egy jobb jövő felé című, 2020-ban megjelent könyvében Ferenc elítélte a populizmus különböző fajtáit, implicit módon a jobboldali típusúakat,

amelyek eltorzítják a »nép« szó jelentését azáltal, hogy olyan ideológiákhoz kötik, amelyek a vélt belső és külső ellenségekre összpontosítanak.

Ugyanakkor ugyanilyen kritikusan nyilatkozott a baloldali liberalizmusról is: olyan világnézetnek nevezte, amely

felmagasztalja és támogatja az atomizált egyént, kevés teret hagyva a testvériségnek és a szolidaritásnak.

Röviden:

Ferenc nem annyira liberális, mint ahogy konzervatív ellenfelei állítják, és nem is annyira konzervatív, mint ahogy liberális ellenfelei sugallják.

Ennek ellenére bizonyos lépései világossá teszik türelmetlenségét a konzervatív erőkkel szemben. Például 2021 januárjában megváltoztatta az egyházi törvényeket, hogy a nők számára is lehetővé tegye az áldozás kiszolgáltatását és az oltárnál való szolgálatot – bár pappá továbbra sem szentelhetők.

Hat hónappal később feldühítette a tradicionalistákat azzal, hogy újra bevezette a latin misék tartásának a korlátozásait, amelyeket a konzervatívabb Benedek 2007-ben feloldott.

Ferenc más, kevésbé figyelemfelkeltő módon is frissítette az egyház eszméit és gyakorlatát. Tavaly márciusban a Vatikán elutasította a 15. századi pápai dekrétumokban lefektetett úgynevezett „felfedezés tanát”, amelyet az európai gyarmatosítás igazolására használtak. Néhány hónappal ezelőtt a Vatikán új szabályokat adott ki, amelyek megfosztják a püspököket attól a hatáskörüktől, hogy elismerjék a természetfeletti jelenségek, például a Szűz Mária-jelenések érvényességét.