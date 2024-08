Párizsi olimpia: nem készültek fel a hőségre a szervezők

A klímaváltozás is elindult a párizsi olimpián

A World Weather Attribution kutatóintézet tanulmánya szerint a sportolókat és nézőket sújtó perzselő hőmérsékletet nem tapasztalta volna meg a francia főváros az emberi kibocsátás okozta éghajlatváltozás nélkül.

1989 előtt átlagosan ötévente lehetett ilyen forróságot mérni, és azt is csak elszórtan, néhány napig. 2000 óta azonban minden évben ilyen nagy a meleg, amely ráadásul tartósan, hetekig tart.

A globális felmelegedés rátörte az ajtót az olimpiára, és látszólag maga is rekordot akar állítani. Ez egy újabb jele annak, hogy csökkentenünk kell a kibocsátást és a környezetszennyezést

– figyelmeztetett Friederike Otto, a londoni Imperial College klímakutatója.

A tikkasztó meleg ráadásul nemcsak az emberek számára okoz gondot; a Párizs utcáit az olimpia megnyitója előtt elárasztó hatóságokkal egy méretes lovasrendőri különítmény is elkísérte, a jószágok közül pedig több is hőgutát kapott a forró macskaköveken. A biztonsági erőknek emiatt nekik is külön árnyékoló sátrakat kellett felállítaniuk.