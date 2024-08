Alig drágult a Sziget tavalyhoz képest, kiderült, mennyi pénzt lehet keresni a magyarországi akkumulátorgyárakban – heti összefoglaló

Kiszivárogtak a 2024-es Sziget Fesztivál italárai. Ebből látszik, hogy idén is drága mulatság lesz, ha valaki ott tervezi végigfogyasztani a napot, de az áremelkedés tavalyhoz képest egyáltalán nem vészes. A Redditre került fel a fesztivál itallapja, szóval ezek akkor még nem a hivatalos, elismert árak voltak.

Továbbra sem olcsó mulatság enni-inni a Szigeten, ám 2023-hoz képest elenyésző a drágulás /Fotó: Balogh Zoltán

Idén a csapolt Dreher Gold 1730 forintba kerül, míg tavaly 1690 forintot kellett érte fizetni. Viszont aki a Dreher meggyes sörét szereti, örülhet, mert az most is 1990 forint. A dobozos sörök ára csak negyven forinttal nőtt a tavalyihoz képest. A koktélok, mint például a gin-tonic, összehasonlításunk szerint ugyanannyiba kerülnek, mint tavaly, bár így is 3-4 ezer forint lehet az áruk.

Megszüntet 1400 munkahelyet a Cegléden is jelen lévő német csipgyártó

Az Infineon világszerte 1400 munkahelyet szüntet meg, és további ezernégyszáz állást helyez át alacsonyabb munkaerő-költségű országokba a korábban bejelentett költségmegtakarítási program részeként – közölte hétfőn a német csipgyártó vezérigazgatója a Reuters tudósítása szerint.

Az elbocsátások mintegy 500 munkavállalót érintenek a németországi Regensburgban.

A német vállalat 40 ezer embert alkalmaz 140 helyszínen szerte a világon, közte Magyarországon is, ahol Cegléden gyárt félvezetőket. Legutóbb 2022-ben bővítette kapacitásait a Pest vármegyei településen, a 100 millió eurós beruházás nagy teljesítményű félvezető modulok előállítását teszi lehetővé, amelyeket elektromos és hibrid járművek invertereibe építenek.

Terítették a kártyákat: kiderült, mennyi pénzt lehet keresni a magyarországi akkumulátorgyárakban

Egy akkuüzem 830 ezer forintot fizet a kétkezi munkáért, miközben ez máshol átlagosan 530 ezer forint. Ha pedig valaki szellemi munkát végez egy akkumulátoripari szereplőnél, átlagosan 1 millió 200 ezer forint fizetést kap, míg a feldolgozóipari átlag ennél alacsonyabban, 900 ezer forint körül mozog. mondta Joó István a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója az MCC Feszten.

A HIPA-vezér adatai alapján tehát 300 ezer forintos különbség rajzolódik ki az akkumulátorüzemek javára.

Csak összehasonlításképpen: májusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó átlagkereset 652 000, míg a kedvezményekkel számított nettó 448 700 forint volt itthon.