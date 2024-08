Sziget Fesztivál: megrohamozták a visszaváltó automatákat, kukászsákokkal járják a fesztivált

Az Óbudai-szigethez közeli HÉV-megálló környékét és az Auchan-parkolót is beborította a szemét estére. Az élelmesek azonnal lecsaptak a kínálkozó lehetőségre, és végigjárták a környéket, hogy összeszedjék az ötvenforintos palackokat, amelyeket vissza lehet váltani a REpontokon keresztül.

Fotó: Balogh Zoltán

A Metropol cikke szerint a Sziget Fesztivál bejáratához legközelebbi REpont a közeli Auchan-parkolójában található. Az összegyűjtött palackokat hatalmas zsákokban cipelték értékesíteni kedd délelőtt. A legközelebbi olcsó bárvásárlási lehetőség a K-hídtól néhány száz méterre fekvő Auchan áruház.

A fiatalok a parkolóban meg a környező utcákban alapoznak, de az 50 forintos palackokat, dobozokat elhajigálják.

„Ami piát megveszünk, azok visszaválthatóak és visszahozzuk. De látjuk, hogy mások is összeszedik a kukából és a földről is. Ez egy nagyon jó dolog, mert nemcsak tisztább lesz a környezet, de még pénzt is kapunk érte” – mondta az egyik fesztiválozó. Korábban arról is beszámolt a Világgazdaság, hogy nem számolják fel a vendégeknek a használt palackok visszaváltási árát. A Sziget Fesztivál főszervezője, Kádár Tamás elmondta, hogy a kötelező visszaváltás feladta nekik a leckét, de az idei Szigeten ettől az extra tételtől eltekintenek.

Ekkora mennyiségben ezt nem lehet megoldani, így mi úgy döntöttünk, hogy a visszaváltás árát nem számoljuk fel a látogatóknak

– mondta el Kádár Tamás.

A Sziget a napi 95 ezres befogadóképességével Magyarország tizedik legnagyobb „városa”, ahová több mint száz országból érkeznek vendégek, és az 52 programhelyszínen 54 országból érkező, összesen mintegy 600 fellépő produkcióit láthatjuk a hat nap alatt. A fesztiválterületén 85 italt árusító egység és 80 ételt forgalmazó büfé áll a látogatók szolgálatába. A Sziget italárai még kedden kiszivárogtak Redditre, az itallistáról ebben a cikkünkben írtunk.