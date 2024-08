Csak egy gázai tűzszünet védheti meg Izraelt Irán bosszújától

Csak egy, a Gázai övezetet érintő tűzszüneti megállapodás tarthatja vissza Iránt attól, hogy közvetlen csapásokat hajtson végre Izrael ellen, megtorolva ezzel Iszmáíl Hanije Hamász-vezető teheráni meggyilkolását három vezető iráni tisztviselő szerint is.

Ha nincs tűzszünet, elindulnak az iráni rakéták / Fotó: AFP

A perzsa állam súlyos választ ígért Hanije meggyilkolására, mely akkor történt, amikor a Hamász-vezető a múlt hónapban Teheránba utazott, és amelyért Irán Izraelt tette felelőssé, noha a zsidó állam nem vállalta magára a merényletet, igaz, nem is cáfolta.

Ha nincs tűzszünet, nemcsak Irán, de szövetségesei is támadhatnak

A Reutersnek nyilatkozó egyik forrás szerint Irán és szövetségesei, például a libanoni Hezbollah közvetlen támadást indíthatnak, ha nem születik megállapodás a tűzszünetről Gázában, sőt akkor is, ha úgy látják, hogy Izrael túlságosan húzza az időt a tárgyalásokon.

Hanije és a Hezbollah-vezető Fuad Sukr meggyilkolása után megemelkedett egy széles körű közel-keleti háború kitörésének veszélye, miközben a háttérben Irán intenzív párbeszédet is folytat a nyugati országokkal és az Egyesült Államokkal a válaszcsapás mértékéről. Mindeközben

több amerikai hadihajó és egy tengeralattjáró is érkezett a térségbe, hogy szükség esetén Izrael védelmére siessen.

Amerika csitítaná a feszültséget

Kedden közzétett információk szerint a törökországi amerikai nagykövet arra kérte Washington szövetségeseit, hogy segítsenek meggyőzni Iránt a feszültség csillapításának szükségességéről. Három térségbeli kormányzati forrás szerint is folynak tárgyalások arról, hogy Teherán ne támadjon a tervek szerint csütörtökön kezdődő, gázai tűzszünetet célzó tárgyalások előtt, melyekre Egyiptomban vagy Katarban kerülhet sor.

Irán ENSZ-küldöttsége reményét fejezte ki, hogy válaszuk nem hátráltatja a tűzszünet lehetőségét, ám kedden az ország külügyminisztériuma arról beszélt, hogy a mérsékletre szólító hangok ellentmondanak a nemzetközi jognak.

A Hamász és Izrael már számos tárgyalást folytatott az iszlamista szervezet fogságában lévő túszok kicseréléséről és a gázai tűzszünetről, eredménytelenül.

Két iráni forrás szerint is az ország azon gondolkozik, hogy delegációt küldjön a tűzszüneti tárgyalásokra, igaz, az közvetlenül nem venne részt a megbeszéléseken, ám a háttérben egyeztethetne az amerikaiakkal is. Ugyanakkor hétfőn John Kirby amerikai nemzetbiztonsági szóvivő arról beszélt, hogy a héten Irán támadásba lendül, ami egybevág az izraeli értékeléssel is. A tűzszüneti megállapodás ugyanakkor szakértők szerint lehetővé tenné, hogy az iráni válaszcsapás kisebb, szimbolikus jellegű legyen.