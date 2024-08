Ursula von der Leyen: több mint százmilliárd eurót kapott eddig Ukrajna, de lesz több is

„Az EU Oroszország támadóháborújának első napja óta Ukrajna mellett áll” – fogalmazott Ursula von der Leyen az X-re. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette, hogy az uniós tagállamok közösen

közel 108 milliárd eurós támogatást adtak Ukrajnának.

Fotó: AFP

Azt is írta a közösségi oldalára, hogy Kijev győzni fog ebben a háborúban, „az Európai Unió pedig kitart Ukrajna és népe mellett, ameddig csak kell”. Korábban az Európai Unió Tanácsa véglegesen jóváhagyta az Ukrajnának szánt 50 milliárd euró hosszú távú pénzügyi támogatás rendszeres kifizetéseit.

A finanszírozást vissza nem térítendő támogatások, hitelek és garanciák formájában bocsáthatja rendelkezésre az EU,

hogy segítse Ukrajna helyreállítását, újjáépítését és modernizációját. Arról is írt a Világgazdaság, hogy az EU talált egy jogi kiskaput, amivel megkerülheti Magyarország vétóját a befagyasztott orosz eszközök nyereségének Ukrajna felfegyverzésére való használatában, amely lehetővé teszi a G7 tervét is, amelynek keretében Kijev pénzhez juthat. Mindez a G7 döntése előtti akadályokat is elháríthatja, mely hitelt venne fel a befagyasztott eszközök hozamával fedezve Ukrajna számára. Ugyanakkor