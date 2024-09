A Groupama is több száz milliós árvízkárral számol

Már hétfőn megerősítette kárszakértői jelenlétét a hét végi heves viharok és esőzések miatt a Groupama Biztosító az ország északnyugati és északi régióiban, így készen áll arra, hogy segítséget nyújtson azon ügyfeleinek, akiket árvíz- vagy viharkár ért – derült ki a biztosító csütörtöki közleményéből, mely szerint a társaság több száz millió forintos kárkifizetésre számít.

Ha vízbe hajtunk, azért nem fizet a biztosító / Fotó: Shutterstock

„Bízunk benne, hogy a szakemberek munkájának köszönhetően az áradások nem okoznak széles körű, súlyos károkat. Mindazonáltal a Boris ciklon okozta hét végi viharok és az árvíz, illetve az elhúzódó vízlevonulás, gátszivárgások vagy esetleges gátszakadás következtében több száz milliós kárkifizetésre számítunk” – közölte Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója.

Átfogó védelmet nyújt a biztosítás az árvíz ellen is

A Groupama hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosítások átfogó védelmet nyújtanak, amely magában foglalja az árvízkárok fedezetét, ez alól csak az ártéri ingatlanok jelentenek kivételt, ahol a biztosítók általában kizárják az árvíz kockázatát. Hozzátették, hogy

a biztosítási fedezet nemcsak a közvetlen károkra terjed ki, hanem a közvetett károkra is.

Ilyen lehet például az áramkimaradás miatt leolvadó fagyasztó vagy az ideiglenes lakhatás költségeinek megtérítése, amennyiben az ingatlan lakhatatlanná válik.

A biztosító arra is felhívta a figyelmet, hogy a mélyebb vízátfolyásokon áthajtás kárt okozhat a járművekben is, ám az ilyen esetekben leggyakoribb vízbeszívás miatti motorleállás nem biztosítási esemény. Ezért azt javasolják, hogy legyünk nagyon körültekintők, mielőtt belehajtunk az összegyűlt vízbe. Másik járművet sem érdemes követni, hiszen az autók paraméterei sem azonosak. Az áramló víz általi elöntés természetesen már biztosítási esemény, és erre kártérítést is fizet a biztosító.

„A károk bejelentését ügyfeleink több csatornán keresztül is megtehetik, akár telefonon, online vagy személyesen. Javasoljuk, hogy a bejelentést minél előbb tegyék meg, és a helyreállítási munkálatok megkezdése előtt készítsenek fényképeket a károkról, hiszen ezek nagyban segíthetik a gyors kárfelmérést és ügyintézést” – hívta fel a figyelmet Berentés László.