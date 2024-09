A hétvégén eljön a vég Olaf Scholz számára

Olaf Scholz német kancellár vasárnap New Yorkban az ENSZ Közgyűlésén vesz részt. Politikai jövője azonban otthon, tőle 6 ezer kilométerre egy németországi tartományi választáson dől el.

Olaf Scholz német kancellár – vagy lecserélik, vagy előrehozott választás jön, ha veszít Brandenburg tartományban / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Egy újabb vereség a radikális jobboldaltól számára szinte biztosan a véget jelenti,

simán benne van a pakliban, hogy pánikba esett pártja félretolja – mint a demokraták Joe Bident –,

és egy olyan jelöltet keresnek, akivel a szociáldemokraták a jövő évi országos választáson el tudják kerülni a mészárlást – értékeli a helyzetet a Politico.

Scholz balközép Szociáldemokrata Pártja (SPD) a vasárnapi választás előtt Brandenburgban, a Berlint körülvevő keleti tartományban a közvélemény-kutatások szerint lemaradóban van a radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) mögött.

Jöhet Pistorius vagy az előrehozott választás

Ha az SPD elveszíti ezt a hagyományos és nagyon erős bástyának számító tartományt, az választási kudarcainak újabb stációja lesz. A párt a harmadik helyre szorult – az AfD mögé – a júniusi európai választáson, és ezt a fájdalmas vereséget csak tetézte, hogy két kelet-németországi tartományban is csúfos vereséget szenvedett. Szeptember 1-jén a radikális jobboldal megnyerte Türingia tartományt, Szászországban pedig szorosan a második helyen végzett. Scholz SPD-je mindkét szavazáson alulmaradt.

Boris Pistorius német védelmi miniszter – benne látják Scholz utódját / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ha az AfD bevisz még egy jobbhorgot a szocdemeknek, akkor a párt kénytelen lesz megszabadulni a népszerűségét egyre jobban elveszítő Scholztól. A hogyan tovább egyelőre nem világos, a pakliban benne van az is, hogy előrehozott választást tartanak – ez esetben félő, hogy a macroni útra lép Németország –, de az is lehet, hogy a kevésbé népszerűtlen védelmi minisztert, Boris Pistoriust manőverezik be a 2025-ös országos voksolás első számú választási helyére.

Brandenburgi szimfónia

Bár a vasárnapi szavazás látszólag az új brandenburgi tartományi parlamentről szól, Scholz pontosan tisztában van azzal, hogy valójában ő maga is a szavazólapon van.

Az SPD 34 éve van hatalmon a tartományban, és ennek az időnek csaknem az egyharmada Dietmar Woidke szociáldemokrata miniszterelnök regnálásával telt el.

A közvélemény-kutatások szerint a párt nem tudja elhárítani a vereséget ebben a fellegvárban; így

az eredményt Scholzról szóló szélesebb körű népszavazásnak fogják tekinteni.

Németországot a migrációval kapcsolatos félelmek és az EU legnagyobb gazdaságában tapasztalható végzetes repedések szorongatják.