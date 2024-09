A nácizmus több mint 3300 áldozata részesült az osztrák kormány rendkívüli, kiegészítő támogatásában

A tájékoztatás szerint a kifizetéseket teljesítették, a kedvezményezettek mintegy 5000 euró (csaknem kétmillió forint) egyszeri juttatást kaptak. Az érintettek a világ negyven országában élnek, a legtöbben közülük Ausztriában, az Egyesült Államokban, Izraelben és Nagy-Britanniában. Az osztrák nemzeti alap azon jogosultak esetében is teljesítette a kifizetéseket az örökösöknek, akik a vonatkozó kormánydöntés meghozatalát, vagyis 2023. szeptember 20-át követően hunytak el.

Wolfgang Sobotka osztrák házelnök örömét fejezte ki, hogy a nemzetiszocializmus túlélői, illetve leszármazottai támogatást kapnak / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Összesen 16,9 millió eurót fizettek ki. Wolfgang Sobotka osztrák házelnök, aki egyben az osztrák nemzeti alap elnökének tisztségét is ellátja, közleményben fejezte ki örömét, hogy az osztrák szövetségi kormány egy éve úgy döntött, újabb támogatást nyújt a nemzetiszocializmus Ausztriából származó áldozatainak. Hangsúlyozta egyben, hogy Ausztria nagyon is tudatában van a néhai náci rezsim áldozatai iránti felelősségének. Az egy éve elfogadott kormányzati döntés egyben a rászoruló túlélők juttatásainak emeléséről is rendelkezett. Azok, akik már részesültek a mostani kifizetésben, az osztrák nemzeti alap elbírálása alapján további ilyen juttatásban részesülhetnek, ha életkörülményeik ezt indokolják, vagy egyéb okok miatt szorulnak segítségre. Tavaly óta összesen 700 ezer euró többlettámogatásban részesültek a rászoruló túlélők.