Árvíz: bajba került a Budapestre tartó óriási luxushajó, 140-en rekedtek a fedélzeten a tajtékzó Dunán – videó

Miközben az európai országok lakosságának egy jelentős része a gátakon küzd a pusztító árvizekkel, addig egy szűk, tehetős réteg egészen más helyzetben találkozik tomboló természettel.

Az osztrák, majd ennek nyomán a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy Bécsben számos luxus folyami hajó is megrekedt a Duna áradásának következtében. Közülük is kitűnik a Thurgau Prestige névre keresztelt óriáshajó. A 110 méter hosszú, svájci bejegyzésű, 2009-es építésű szállodahajó a fedélzetén 102 utassal, valamint 40 fős személyzettel kénytelen a nyílt vízen időzni.

A Thurgau Prestige pénteken Linzből indult és eredetileg Budapestre tartott, majd fordult volna vissza. Csakhogy a heves esőzések okozta dunai áradás keresztülhúzta a programot és szombaton Bécsnél meg kellett szakítania az útját. Ez még nem is lenne akkora baj, az viszont már annál inkább, hogy az utasok és a legénység tagjai nem tudják elhagyni a hajót, mivel a mólókat elárasztotta a víz.

Vagyis a luxushajón tartózkodó 142 fő szombat óta, immáron második napja vesztegel a fedélzetet.

Ez keddig bizonyosan így is fog maradni. Szlovák lapok azt is megjegyzik, hogy a Thurgau Prestige a szakértők figyelmeztetése ellenére indult útnak. A lépés kirívóan felelőtlen, pláne annak tudatában, hogy a Közép- és Kelet-Európát sújtó áradások eddig már tizenöt emberéletet követeltek.

A svájci sajtó ugyanakkor az üzemeltetőre, a svájci Thurgau Travelre hivatkozva némiképp az osztrák hatóságokat is okolja a kialakult helyzetért. „A döntés az ő kezükben van” – írta hétfői közleményében a Thurgau Travel. Ezzel arra céloztak, hogy az ausztriai illetékesek határozatán múlik, hogy a luxushajó mikor indulhat tovább, vagy hogy a fedélzeten tartózkodók mikor szállhatnak ki. Azt ugyanakkor sietve jelezte, hogy az ellátás a nem tervezett vesztegzár ideje alatt is teljes mértékben biztosított.

Azt utazási vállalat ugyan elismerte, hogy a meteorológusok már múlt csütörtökön megjósolták a heves osztrák viharokat, azonban szerinte ilyen árvízzel senki nem számolt. „Ezt az is bizonyítja, hogy a Thurgau Prestige mellett más folyami hajók is Bécs alatt várakoznak, hogy folytathassák útjukat” – érvelt.