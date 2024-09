Nőtt az árvíz miatti halálos áldozatok száma Közép-Európában

Az elképesztő mennyiségű csapadék miatti árvíz egyre nagyobb pusztítást okoz szerte Közép-Európában, így több országból is újabb halálos áldozatokról érkeztek jelentések.

Csehországban folyik a mentés az árvíz után / Fotó: Radek Mica / AFP

Egyre több halálos áldozatot követel az árvíz

Hétfőn Lengyelországból négy, Csehországból három, Romániából pedig egy áldozatot jegyeztek fel. Az Ausztria, Csehország, Lengyelország és Románia egyes részeit elöntő áradás a héten várhatóan hazánkat és Szlovákiát is eléri. Mindeddig összesen 16-an haltak meg az árvíz miatt, heten Romániában, öten Lengyelországban, hárman Csehországban és egy fő Ausztriában.

Lengyelországban Donald Tusk sürgősségi kormányülés után

katasztrófahelyzetet hirdetett és egymilliárd zlotyt (92 milliárd forint) ígért az árvízkárosultaknak.

Az országban gátak szakadtak át és volt, hogy egy kórházból betegeket kellett evakuálni. Az érintett területeken iskolákat és irodákat zártak be és több helyre teherautókon szállítottak élelmiszert és ivóvizet a károsultaknak. Az Odera folyó a 130 ezer lakosú Opole és a 640 ezres Wroclac városát is fenyegeti, noha az utóbbit már 1997-ben is elöntötte az árvíz.

Csehországban szükségállapotot hirdettek két északkeleti régióban, a lengyel határ közelében. Víz alá került több kisváros is az országban és több ezer embert menekítettek el a hatóságok az emelkedő víz elől. A mentésben katonai helikopterek is részt vettek – jelenti az AP hírügynökség. Hétfőn azonban a hegyi területeken már elkezdett apadni a víz, összeomlott házakat és pusztítást hagyva maga után. Petr Fiala miniszterelnök is a leginkább érintett térségbe utazott és elmondta, hogy az ország túl van a legrosszabbon.