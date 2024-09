Árvíz: így fizetnek a biztosítók kártérítést

A Duna és a Lajta folyásához, az árvíz elleni védekezéshez több ezer katonát mozgósítottak, akik munkáját önkéntesek, köztük középiskolások és egyetemisták segítik. A mobilgátakra és a megfeszített munkára szükség van, az árvíz Magyarország területeit egyre inkább fenyegeti. Több mint 100 milliméter eső esett Sopron és Mosonmagyaróvár környékén az elmúlt öt napon a Hungaromet bejelentése szerint, az árhullám pedig még csak most érkezik a környező országokból.

Az árvíz elleni védekezésben több ezer katona segédkezik / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Azonban így is vannak területek, amelyeket minden erőfeszítés ellenére sem tudnak megvédeni.

Az árvíz miatti kártérítés

Ha már megtörtént a baj, a biztosítók segíthetnek a károk megtérítésében. Ehhez a CLB biztosítási alkusz cég szedte össze a teendőket. Mint közleményükben írták, a biztosító számlás helyreállítás vagy megegyezés alapján ad kártérítést.

A biztosítók elvárják, hogy a biztosítottak a lehetőségek szerint óvják az értékeket. Árvizes időszakban a veszélyeztetett területeken fontos, hogy legyenek megelőzésre alkalmas homokzsákok, a pincében vagy alacsonyabb részeken pedig ne maradjanak értéktárgyak – szögezte le Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatója.

A kártérítés sikeres kérésének folyamata

1) Bizonyíték gyűjtése

A kártérítési igény elbírálásához hasznos a drámai állapotot fényképeken rögzíteni. A későbbi ügyintézéshez fontos „bizonyíték” az ázó tárgyakról és a betört víz magasságáról készült fotók.

2) Gyors kármentés

A dokumentálást követően a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni az értéktárgyak kimenekítését. Ha a biztosítók gondatlanságot gyanítanak, akkor az alapot adhat a kártérítés megtagadására. Ez alól csak az adhat felmentést, ha a kármentés testi épséget veszélyeztetne. Omladozó tető alatt, megroggyant épületben csak szakember végezhet mentést. A szakemberre várakozás biztosítási szempontból nem minősül gondatlanságnak.

3) Gyors és átlátható kárigény

A kár észlelésétől számított három napon belül be kell jelenteni a kártérítési igényt, akár online is. Gyorsítja a folyamatot, ha a biztosító kapásból minden vonatkozó dokumentumot és bizonyítékot megkap, a bejelentésből pedig egyértelműen kiderül a kár. Azaz pontosan, érthetően kell fogalmazni, s csatolni kell a káreseményről készült fotókat is.